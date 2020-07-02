Ключевые показатели по числу занятых, доле МСП в ВВП могут упразднить

2 июля. FINMARKET.RU - О том, как будет скорректирован нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", пишут "Известия". По словам источников газеты, близких к кабинету министров, суть корректировок будет состоять в том, что целевыенацпроектов заменят общественно значимыми результатами — новыми параметрами, призванными улучшить качество жизни граждан, а также бизнес-среды.

Правительство, как пишет издание, собирается отказаться от подсчета трех целевых показателей верхнего уровня: численности занятых в(согласно паспорту проекта, она должна составить 25 млн человек к концу 2024 года), доли малого бизнеса в ВВП (запланирована в размере 32,5%), а также доли экспорта МСП в общем объеме несырьевых поставок (10% к концу 2024 года). Вместо этого Минэкономразвития предложило ориентироваться на следующие результаты:. На их место придут общественно значимые результаты. Среди них использование платформы "одно окно" для получения господдержки, помощь в развитии уже существующих фирм и вовлечение граждан в предпринимательство. Впрочем, этот список не окончательный и может быть расширен, пояснили собеседники "Известий". Они добавили, что по такому же принципу новые ориентиры появятся у всех нацпроектов.

Внести поправки в национальные проекты в начале июня кабмину поручил Владимир Путин. По его словам, необходимость этого продиктована COVID-19. Председатель правительства Михаил Мишустин заверил Владимира Путина, что кабмин представит свои инициативы до середины июля. Если они будут одобрены, правительство начнет следующий бюджетный цикл с обновленными показателями.

Количество занятых в малом и среднем бизнесе — важнейший показатель и полностью отказываться от него не стоит, отметил глава "Опоры России" Александр Калинин. Большинство существующих мер поддержки ориентированы именно на него: во время пандемии коронавируса правительство запустило несколько антикризисных программ кредитования и субсидирования для бизнеса, воспользоваться которыми можно только в том случае, если компании сохранили 90% сотрудников. Впрочем, как ранее прогнозировал Александр Калинин, позитивной динамики по численности МСП ждать не следует, по крайней мере в 2020 году — до августа из-за ухудшения условий закроется до миллиона малых компаний.