После пандемии возникнут трудности с поиском работы

2 июля. FINMARKET.RU - После пандемии возникнет серьезная проблема с поиском работы, заявил замглавы Роструда Денис Васильев, выступая на "круглом столе" "Управляем квалификациями - моделируем будущее" на международном форуме "Неделя российского бизнеса". "Когда начнет проходить этот шлейф эпидемии, то мы столкнемся с серьезной проблемой поиска работы. Большое число претендентов на одну должность приведет к снижению заработной платы. И наиболее уязвимыми окажутся студенты, которые не имеют опыта работы", - считает Васильев. Об этом пишет "Российская газета"

Число зарегистрированных безработных достигло 2,7 млн человек, что на 2 миллиона больше, чем было год назад, сообщил Васильев. При этом разные отрасли пострадали неравномерно, добавил он. "Часть профессий, в первую очередь связанных с разработкой данных и IT, оказались в привилегированном положении во время коронакризиса, - отметил замглавы Роструда. - При этом работники, чья деятельность связана с личным взаимодействием с другими людьми, попали в более тяжелую ситуацию. Сложнее других пришлось туроператорам, экскурсоводам, секретарям, пилотам и бортпроводникам, а также бизнес-тренерам". По его словам, эти профессии ждет "трансформация".

Комбинированная, получившая активное развитие во время пандемии, приведет к появлению нового типа работника, полагает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. "Возможность сочетать работу в офисе и дистанционную форму позволяет говорить о появлении нового типа работника, ориентированного не на отсидку (рабочих часов), а на результат, - заявил Шохин. - За такой формой занятости будущее". По его словам, коронакризис может стоить экономике страны 9% ВВП, но сам Шохин надеется на лучшие показатели по итогам года.

Ситуация в экономике отразилась в том числе и на рынке труда. Тем не менее меры для борьбы с последствиями кризиса прорабатывались задолго до его начала, в ряде регионов идет перезапуск служб занятости, а по линии Минпросвещения выделят 3 млрд рублей на переобучение людей с учетом изменений на рынке труда, заявил Васильев. С 2019 года в нескольких регионах начался перезапуск линейки продуктов, с которыми работают службы занятости