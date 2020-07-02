В сфере ЖКХ готовят полную цифровизацию

2 июля. FINMARKET.RU - Сферуждет всеобъемлющий перевод в цифру — Минстрой планирует аккумулировать в общей электронной базе документацию на жилые дома. Такой пункт числится в проекте постановления кабмина о новых правилах для управляющих компаний, пишут "Известия", ознакомившиеся с документом".

Минстрой выступил с инициативой перевести всю документацию на жилые дома в электронный вид. Об этом говорится в проекте постановления правительства «Об утверждении правил деятельности по управлению многоквартирными домами и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах».

Согласно инициативе, теперь техническая документация на строительство и реконструкцию многоквартирного дома, ключи от помещений общего имущества собственников и электронные коды доступа к оборудованию должны быть переданы не только на бумажном носителе, но и на электронном. Кроме того, копии этих документов должны появиться в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и обновляться по мере необходимости.

В России ведется активная работа по цифровизации отрасли ЖКХ. Как уточнили в Минстрое, в первую очередь речь идет о ГИС ЖКХ и программе "Умный город". Ее основной инструмент — внедрение передовых цифровых и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре. Цель программы состоит в комплексном повышении эффективности работы всех систем.

Для полного перехода отрасли в онлайн необходимо разработать единые требования к программному обеспечению, отметили в ассоциации «Национальный жилищный конгресс». Участники сферы ЖКХ не исключили, что в ближаи?шее время в России появится и стандарт на оказание цифровых услуг жителям со стороны управляющих компаний. Это позволит значительно повысить прозрачность бизнеса в ЖКХ, снизить коррупционную составляющую, а также облегчить переход домов от одной УК к другой. Вместе с тем эксперты обращают внимание на возможные риски появления целого пласта открытых данных, доступных для машинной обработки.

Независимый эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук, мнение которого приводят "Известия", отметил, чтоотрасли ЖКХ позволит повысить ее прозрачность для граждан, снизить издержки для коммунальных предприятий за счет оптимизации технологического процесса, сокращения потерь и планирования работ по замене коммунальных сетей, а также обеспечить контроль со стороны государства. С этой задачей должна справиться ГИС ЖКХ, которая в перспективе может стать как платежной системой, так и электронной картотекой всего жилищного фонда в стране, сказал эксперт.

Перевод бумажной документации на дома в электронный вид позволит многократно упростить и ускорить работу УК. В первую очередь это касается аварийных ситуаций и ремонтных работ, рассказала директор ассоциации НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая. Она подчеркнула, что в итоге повысится качество услуг для жильцов.

Член Центрального штаба ОНФ, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко согласен, что цифровизация ЖКХ позволит сделать отрасль прозрачной и снизит коррупционную нагрузку. Это можно рассматривать как преимущества для государства, граждан и УК.

Таким образом, появится целый пласт открытых данных, которые могут быть доступны в машиночитаемом виде для автоматической обработки, отметил эксперт. По его словам, это может привести к появлению новых интересных и полезных сервисов, которые улучшат качество жизни граждан, пишут "Известия".