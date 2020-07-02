Многие компании из списка получателей господдержки хотят выйти из него

2 июля. FINMARKET.RU - Многие, еще недавно боровшиеся за право войти в список системообразующих предприятий, предъявляют к нему все больше претензий, пишет "Коммерсант". Источники газеты в правительстве отмечают, что список исходно создавался для контроля, а не помощи всем без разбора, хотя уже вполне официально готовы смягчить условия поддержки.

Как указывает "Ъ", в первую очередь бизнес жалуется на необходимость готовить еженедельно и чаще массу отчетов для властей всех уровней. В результате почти каждый день нужно что-то отправлять, зачастую данные дублируют друг друга, но требуют разной формы отчета. Притом что большинство участников списка поддержки не получали, а некоторые и не планируют.

Сейчас в перечне более 1335 организаций, 43% из которых относятся к промышленности, 14% — к транспорту, 8% — к ТЭКу. Пока на 1,3 тыс. предприятий списка выдано только 139 льготных кредитов на 130 млрд руб.

Участники списка, которые по результатам стресс-тестов оказываются в зоне риска, могут рассчитывать на отсрочки по налогам, субсидии на возмещение затрат, льготные кредиты и госгарантии. Но для этого они вынуждены еженедельно и ежемесячно отчитываться в государственную информационную систему промышленности (ГИСП) Минпромторга. В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 12 мая действительно говорится, что все промышленные компании, вошедшие в список, должны зарегистрироваться в системах ГИСП или ГИС ТЭК и еженедельно обновлять информацию о финансово-экономическом состоянии, пишет "Ъ". В случае отказа "рассмотрение заявок о предоставлении мер поддержки в отношении этих организаций будет приостановлено".

При этом участники рынка отмечают, что государство требует "весьма чувствительную информацию", и опасаются доступа к ней конкурентов. В результате многие хотели бы выйти из списка, но боятся "имиджевых потерь". Впрочем, пишет "Ъ", в этом правительство как раз готово помочь: согласно протоколу правкомиссии по повышению устойчивости экономики от 19 июня, ряд компаний предлагалось исключить по причине "отсутствия конструктивного взаимодействия", а некоторые сами все-таки просили об этом, не желая регистрироваться в ГИСП.