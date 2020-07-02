В июле энергокомпании "забирают" затраты на установку приборов учета с населения

2 июля. FINMARKET.RU - С июля вступает в силу ряд нововведений для бизнеса. В частности, потребители с 1 июля перестанут нести затраты на установку счетчиков, ответственность за обслуживание и поверку приборов учета перейдет к энергокомпаниям. А специальный налоговый режим для самозанятых граждан (налог на профессиональный доход) с 1 июля смогут вводить на своих территориях все желающие субъекты

Как напомнило ранее Минэнерго РФ, ответственность ляжет на гарантирующих поставщиков (в случае с многоквартирными домами) и сетевые компании (в случае частной жилой застройки).

"Потребители перестанут нести затраты на приобретение и установку приборов учета, что составляет 5-20 тыс. рублей в зависимости от сложности работ по установке и вида самого прибора учета", - отметили в ведомстве.

Население будет отвечать только за сохранность прибора, если он установлен в квартире или частном доме.

Минэнерго ожидает, что после переноса обязательств по установке счетчиков на энергокомпании до конца года установят около 2-2,5 млн приборов. Пока энергокомпании не будут обязаны устанавливать "умные счетчики". Обязательным это станет только с 1 января 2022 года.

При этом в ведомстве подчеркивают, что уровень тарифов не вырастет сверх принятого в энергетике принципа тарифообразования "инфляция минус". "Расходы, появляющиеся у энергокомпаний, будут компенсированы за счет возникающей экономии", - ожидают в ведомстве.

Этот налоговый режим с 1 января 2019 года действовал в качестве эксперимента в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане, с 2020 года был распространен на Санкт-Петербург, Ленинградскую, Воронежскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, а также Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ-Югру и Башкирию.

Им могут воспользоваться граждане, получающие доходы от деятельности, в которой у них нет работодателя и наемных работников. Налоговая ставка составляет 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам, и 6% в отношении доходов от реализации ИП и юрлицам.

Использовать режим можно в отношении доходов в размере не более 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц). Кроме того, налогоплательщики смогут по желанию платить с этих доходов страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Для участия в налоговом режиме гражданам достаточно установить на телефоне мобильное приложение "Мой налог" и зарегистрироваться в нем.

Президент РФ предложил дать возможность получать статус самозанятого не с 18 лет, как это предусмотрено сейчас, а с 16 лет.

Граждане, использующие этот режим с прошлого года, получат возврат уплаченного ими в 2019 году налога. Кроме того, самозанятые в текущем году получат капитал в размере 1 МРОТ на уплату налога.

Обязательная цифровая маркировка табачной продукции (сигарет и папирос), обуви и лекарственных препаратов вводится в России с 1 июля.

С этой даты вступают в силу требования об обязательной маркировке лекарственных препаратов для медицинского применения производителями и импортерами, а также запрет на оборот немаркированных обувных товаров и табачной продукции (сигарет и папирос).

Таким образом, обувь, упаковки сигарет и папирос без маркировки в продаже находиться не могут, а немаркированные лекарства, произведенные до 1 июля, могут находиться в обороте до окончания срока годности, сообщал Минпромторг.

Маркировка табачной продукции в России началась в марте 2019 года, когда была введена обязательная регистрация в системе маркировки для производителей и продавцов сигарет. С 1 июля 2019 года был прекращен выпуск немаркированной продукции.

На рынке обуви регистрация компаний в системе маркировки началась 1 июля 2019 года. Чтобы исключить попадание в оборот нелегальной обуви, компании до 1 августа 2020 года должны подать в систему маркировки сведения об остатках промаркированной продукции, не реализованной до 1 июля. Такая обувь может после 1 августа легально находиться в обороте.

Также с 1 июля 2019 года началась регистрация аптек и медицинских организаций для работы с препаратами из перечня высокозатратных нозологий, с 1 октября для таких лекарств маркировка стала обязательной (с 1 июля она становится обязательной для всех препаратов).

Оператором системы маркировки является ЦРПТ - совместный проект USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).

По данным ЦРПТ, в системе маркировки зарегистрировано около 230 тыс. участников по разным товарным группам, в том числе по обуви - 56,3 тыс., лекарствам - более 66 тыс., табачной продукции - более 81 тыс. (регистрация в системе идет по ИНН).

К настоящему времени эмитировано более 16 млрд кодов маркировки (Data Matrix), в том числе 2,143 млрд кодов на обувь, около 13 млрд - на пачки сигарет (также формируются агрегационные коды на блоки), более 1,2 млрд - на лекарственные препараты. Они уже выводятся из оборота через онлайн-кассы. Например, из оборота выбыло более 2,64 млрд маркированных пачек сигарет и папирос.

"За счет улучшения позиций легальных компаний маркировка не приведет к росту цен для покупателей, этого не произошло в тех отраслях, где система уже работает. А в ряде отраслей может привести к снижению цен для потребителей", - считает статс-секретарь - замглавы Минпромторга Виктор Евтухов (его слова цитировала пресс-служба министерства).

В РФ в 2020-2021 годах также вводится обязательная маркировка фотоаппаратов и ламп-вспышек, духов и туалетной воды, шин и покрышек, отдельных категорий товаров легкой промышленности. Проводятся пилотные проекты по маркировке молочной продукции и питьевой воды.

Минимальный размер собственных средств для микрокредитных компаний (МКК) с 1 июля 2020 года составляет 1 млн рублей. Соответствующие требования предусмотрены изменениями в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".

Требования к минимальному размеру капитала МКК, ранее действовавшие только для микрофинансовых компаний (МФК), будет вводиться поэтапно.

Закон предусматривает, что капитал МКК к 2024 году должен составлять не менее 5 млн рублей с ежегодным увеличением на 1 млн рублей от вступающего в силу в этом году требования к минимальному размеру в 1 млн рублей.

При определении порядка расчета собственных средств (капитала) МКК ЦБ РФ использовал упрощенный подход по сравнению с аналогичными требованиями к МФК.

Заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин ранее отметил, что наличие у МКК собственных средств в таком размере будет способствовать дальнейшему оздоровлению микрофинансового рынка и обеспечению финансовой устойчивости его участников.

Российские банки с 1 июля 2020 года должны направлять в ЦБ информацию об иностранных поставщиках платежных услуг, соответствующий закон был принят в июле 2019 года.

В будущем эти сведения будут использоваться для формирования реестра иностранных поставщиков платежных услуг.

Как сообщалось, в апреле 2020 года корпорация "МаниГрам Пэймент Системс" стала первым оператором в реестре операторов иностранных платежных систем ЦБ РФ, следует из материалов регулятора. Компания, являющаяся оператором системы Moneygram, была включена в реестр 24 апреля.

В июле 2019 года был принят закон, меняющий правила работы в РФ операторов иностранных платежных денежных систем, а также поставщиков иностранных платежных услуг.вносились в закон "О национальной платежной системе".

Закон устанавливает, что такие платежные системы должны иметь представительство или филиал в РФ, входить в реестр Центробанка РФ, который для них должен определить правила работы. Закон определяет порядок контроля со стороны ЦБ за соблюдением операторами иностранных платежных систем законодательства. В частности, ЦБ вправе запрашивать и получать от представителя оператора иностранной платежной системы документы и иную необходимую информацию, в том числе содержащую персональные данные.