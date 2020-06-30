Инвесторы спасаются от коронавируса в золоте и облигациях

30 июня. FINMARKET.RU - Международные инвесторы значительно снизили интерес к рисковым активам. Последние данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) свидетельствуют об усилении оттоков из рисковых активов — фондов акций. По оценке “Коммерсанта”, основанной на отчете Bank of America (BofA, учитывающего данные EPFR), общий объем иностранных инвестиций, выведенных из таких фондов на прошлой неделе, превысил $7,2 млрд, что на $0,8 млрд больше оттока неделей ранее. При этом основной отток средств пришелся на фонды развитых стран, тогда как в предыдущий период аутсайдерами были фонды развивающихся стран. По данным EPFR, фонды developed markets потеряли за неделю свыше $4,6 млрд, а фонды emerging markets — $2,6 млрд. Клиенты российских фондов на минувшей неделе забрали только $23 млн против $57 млн неделей ранее.

Инвесторы сокращают вложения и в товарные фонды, ориентированные на вложения в нефть, на фоне усилившихся рисков замедления мировой экономики из-за резкого роста числа зараженных коронавирусом. При этом инвесторы наращивают вложения в золото и облигации: в профильные фонды за неделю поступило $2,9 млрд и $20 млрд соответственно.

По словам управляющего партнера Amber Lion Capital Романа Нойхаузера, чье мнение приводит газета, золото привлекает не только на фоне снижения спроса на акции, но и в связи с ростом объемов поддержки экономик и рынков от правительств и центробанков, что повысило инфляционные ожидания.

Участники рынка считают, что восстановление спроса на рисковые активы будет зависеть от масштаба второй волны коронавируса.