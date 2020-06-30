Неделя отпуска на Черном море - сколько придется потратить

30 июня. FINMARKET.RU - Недельныйна двоих на популярных отечественных курортах обойдется россиянам в 25–30 тыс. рублей, пишут "Известия", приводящие оценку вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина. Это примерно на уровне прошлого года, при этом некоторые направления подешевели.

В этом году туристический сезон стартует 1 июля - с этой даты более 70 регионов смогут принимать туристов, заявил 29 июня премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

То есть в этих субъектах сняли основные ограничения, а от отдыхающих больше не требуют справки об отрицательном тесте на COVID-19, пояснил "Известиям" Дмитрий Горин. Уникальность нынешнего сезона в его продолжительности — с учетом того, что индустрия не работала почти три месяца, он продлится до ноября.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин сказал "Известиям", что сейчас цены даже ниже уровня прошлого года.

"Хотя, конечно, к разгару сезона они будут повышаться. Важно, что в этом году из 50 регионов страны по основным курортным направлениям запущены чартерные рейсы", — отметил он.

По данным "Туту.ру", россияне, уже купившие билеты на лето, пока чаще всего (77%) планируют перелет в июле, только 23% — в августе. 11,9% пассажиров из Москвы собираются в Симферополь — цена билета туда-обратно по сравнению с прошлым годом упала на 27% и составила 10,8 тыс. рублей. 7,6% намерены посетить Сочи —билета в обе стороны снизилась на 34% до отметки в 8,5 тыс. рублей. На третьем месте по популярности — Анапа. Поездка туда обойдется на 39% дешевле — 7,9 тыс. рублей.

По данным сервиса бронирования жилья Booking.com, большинство туристов ориентируются на отели (37%), квартиры предпочитает 24%. По версии OneTwoTrip, в 77% случаев россияне отдают предпочтение проживанию именно в средствах размещения гостиничного типа, сообщил руководитель гостиничного направления компании Максим Карауш. При этом в 52% случаев они выбирают номера на двоих, а 32% клиентов сервиса бронируют одиночные номера. Семейные размещения пользуются меньшим спросом - лишь 13% бронируют номера для проживания с детьми.

"Больше половины бронирований на лето приходятся на одну ночь. 19% - на срок от двух до трех суток. Почти столько же, 20%, предпочли проживание на 4–7 дней. И лишь 6% готовы задержаться в выбранной гостинице более недели, — добавил он. — Средняя стоимость проживания увеличилась незначительно: с 2,6 тыс. рублей за ночь на одного человека в мае до 2,9 тыс. в июне".

Заполняемость санаториев, сообщил "Известиям" медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма корпоративного здоровья Михаил Данилов, составляет 30–40%, но бронирований становится всё больше. Средняя цена осталась на уровне прошлого года и составляет 3,5 тыс. рублей в сутки.