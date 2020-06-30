Граждане активно берут только ипотеку

30 июня. FINMARKET.RU - В России в условиях пандемии и самоограничений короткие и необеспеченные кредиты оказались самыми уязвимыми кредитными продуктами. "Коммерсант" проанализировал динамику розничных кредитных портфелей 50 крупнейших российских банков. В расчетах использовались данные 101-й формы отчетности за январь-май 2020 года.

Наибольшее снижение продемонстрировали портфели банков, специализирующихся на необеспеченном кредитовании. Крупнейшиеэтого сегмента снизили розничный портфель на 2-11%. Еще одна группа, которую затронуло снижение портфелей,- банки с фокусом на автокредитование. В отличие от предыдущей группы в начале года у них динамика портфеля была позитивной, особенно в марте, накануне введения карантина. Во многом это и определило их показатели по итогам пяти месяцев. Совокупный портфель сократился на 22,3 млрд руб. (4,5%), при этом у отдельных банков снижение составило до 8,6%.

В этих условиях лучше чувствовали себя крупные госбанки, заметно нарастившие розничный портфель (на 1,3-16,9%). Часть из них показала рост благодаря позитивной динамике в начале года, тогда как другие уверенно наращивали портфель в течение всего периода. В ряде банков позитивный результат во многом связывают с ипотечным кредитованием.

Как отмечает директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Иван Уклеин, в период кризисов банки предпочитают не максимизацию доходов, а минимизацию риска. В условиях экономического спада банки ужесточили кредитную политику, что повлияло на динамику портфелей. "Наращивать объем потребительских кредитов без обеспечения банки были готовы только наиболее платежеспособным клиентам, поэтому эти портфели показали серьезное снижение в апреле и мае", - говорит Уклеин. Сохраняющаяся выдача кредитов не компенсирует погашения ранее выданных кредитов. "В необеспеченном кредитовании этот эффект проявляется в наибольшей степени, поскольку эти кредиты обычно довольно короткие",- поясняет управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.

Исключением стали универсальные банки, у которых большая доля приходится на ипотечные кредиты.

"Общее снижение ставок, маркетинговые акции и льготные программы поддержали спрос, а банки, учитывая опыт предыдущих кризисов, не сокращали предложение и по-прежнему рассматривают этот сегмент как имеющий низкий риск", - отметил он.