Украшения могут подорожать на 30% - ювелиры

30 июня. FINMARKET.RU - В сентябре золотые украшения могут подорожать на 30% относительно уровня начала года, пишут "Известия", ссылающиеся на информацию Гильдии ювелиров России. Тенденция связана с ростом цен на драгоценный металл на мировых рынках. Подорожание будет происходить постепенно, по мере того, как старый ассортимент станет замещаться новым, говорят эксперты. При этом увеличение стоимости может отпугнуть и без того немногочисленную категорию покупателей ювелирных украшений, предупреждают они.

Подорожания золотых украшений на 30% можно ожидать к концу следующего квартала, сообщил «Известиям» генеральный директор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин. Это связано с ростом цен на драгоценный металл — с января по сегодняшний день они увеличились на 32%, пояснил он.

Пока что розничныевыросли не так значительно, поскольку в магазинах еще есть ассортимент, закупленный по старым расценкам. Но скоро ситуация изменится, считает Эдуард Уткин.

"Известия" направили запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой прокомментировать ситуацию.

Тем не менее, подорожание изделий в ювелирных магазинах заметно уже сейчас. Например, пишет газета,обручальные кольца за год поднялись в цене на 10%, зафиксировала Единая межведомственная информационная система (ЕМИСС). В мае 2020-го 1 г золотого обручального кольца стоил 3685 рублей, в тот же месяц год назад цена составляла 3362 рубля. Если же рассматривать период с начала этого года, то подорожание составило 5% к декабрьской стоимости в 3508 рублей за 1 г.

Цены на золотые украшения в принципе имеют довольно устойчивую тенденцию к росту, отметила доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Воронкова. За прошедший 2019 год средняя стоимость ювелирных изделий из золота выросла на 5%, за последние пять лет — на 50%, пояснила она. В этом году цены на золотые украшения на российском рынке ускорили свой, указала эксперт. Производители повысили стоимость изделий уже после ослабления курса рубля в начале года, напомнила она. Скорее всего, подорожание продолжится под влиянием беспрецедентного подъема цен на золото на мировых рынках, считает Елена Воронкова.

Однако дальнейший рост стоимости золотых украшений только усилит уже существующий тренд падения спроса на них, полагает эксперт. История подтверждает, что спады продаж ювелирных изделий коррелируют с кризисными явлениями в экономике — они наблюдались и в 2008-м, и в 2014 году, отметила она.

Высокие темпы роста цен на золото не означают, что инвестировать в ювелирные украшения — хорошая идея.

"Для того чтобы инвестировать в золотые украшения, нужно в них разбираться, ориентироваться, какие украшения сохранят модный вид и спрос через 10–20 лет. А это очень непросто и доступно только людям, работающим в ювелирной рознице или на производстве", — пояснил Алексей Антонов.

Кроме того, такие сбережения требуют хранения в банковской ячейке и связаны с повышенным риском утраты или хищения, добавил он.