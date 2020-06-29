Гарантирование вложений в ИИС будет добровольным

29 июня. FINMARKET.RU - Система гарантирования вложений в индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) на первоначальном этапе будет добровольной - с таким предложением участников рынка концептуально согласились регулятор и депутаты, входящие в рабочую группу при Госдуме. Поправки ко второму чтению соответствующего законопроекта подготовила Национальная финансовая ассоциация (НФА), пишут "Известия"

Актуальность системы гарантирования дляобъясняется тем, что в последнее время этот инструмент активно продвигается в качестве альтернативы вкладам, обещанная доходность по которым постоянно падает.

В этой ситуации частные инвесторы всё чаще рассматривают иные формы приумножения сбережений. Как показывает статистика МосБиржи, в мае количество ИИС, открытых физлицами, превысило 2,2 млн (плюс 583 тыс. новых счетов с начала года). Эксперты прогнозируют по итогам года удвоение этого показателя. Однако объем средств на счетах граждан пока остается на незначительном по сравнению с депозитами уровне - всего 200 млрд рублей.

В этом году Госдума планировала рассмотреть законопроект о гарантировании инвестиций физлиц на ИИС. В первом чтении законопроект был принят еще в 2017 году и вызвал большую дискуссию участников рынка.

По словам президента НФА Василия Заблоцкого, участники, в том числе и банки, обратили внимание на то, что, по аналогии с системой страхования вкладов, главными спонсорами системы станут именно крупные игроки. "При этом могут возникнуть недобросовестные брокеры и управляющие, которые воспользуются участием в системе в рекламных целях для привлечения клиентов, однако взнос их будет минимальным", - сказал он.

Как пояснил Заблоцкий, ни государство, ни ЦБ не выразили готовности участвовать в финансировании формирования системы по аналогии с системой страхования вкладов. А у системы гарантирования ИИС может просто не хватать денег на выплату компенсаций. Ведь для накопления достаточного объема средств в фонде необходимо, чтобы количество участников, работающих с ИИС, увеличилось на порядок, а также выросли суммы на счетах граждан, отметил Заблоцкий. По оценкам НФА, минимум до 500 млрд рублей.

"Для этого, по нашему мнению, сейчас необходимо сконцентрироваться на развитии ИИС второго типа. И Банк России, и депутаты уже поддержали ряд наших предложений по этому поводу. Например, увеличение максимальной суммы вложений до 2,5-3 млн рублей в год, что позволит увеличить и налоговые вычеты с дохода, поскольку очевидно, что чем больше инвестиция, тем больше можно получить с нее дохода", - рассказал президент НФА.

На данный момент инвестиции в ИИС ограничены 1 млн рублей в год. При этом по счетам первого типа максимальная налоговая льгота составляет 52 тыс. рублей (первоначально ежегодно вложить можно было 400 тыс.). По ИИС второго типа, в развитии которого заинтересованы не только участники рынка, но и ЦБ и Минфин, налоговая льгота предоставляется с полученного дохода. Пока граждан больше привлекает более простая и понятная первая форма.

Как сообщил "Известиям" член комитета ГД по финрынку и руководитель рабочей группы при Госдуме Алексей Лященко, работа по развитию ИИС второго типа находится в стадии согласования. "Думаю, что в ближайшее время процесс будет завершен и мы перейдем к формированию поправок ко второму чтению, а рабочая группа будет вносить эти поправки на комитет Госдумы по финрынку", - уточнил депутат.