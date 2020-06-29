Банки запустят новые продукты с заявкой через "Госуслуги"

29 июня. FINMARKET.RU - Кредитные организации планируют расширять список продуктов, заявки на которые можно подать с помощью данных с портала госуслуг. Об этом "Известиям" заявили в восьми банках из топ-30, в том числе в Сбере и ВТБ. Сейчас с помощью портала можно подать заявку только на кредитные продукты в 10 банках и одной страховой компании, а на стадии подключения к проекту находятся еще четыре кредитные организации и два страховщика, сообщили "Известиям" в Центробанке.

20 мая Банк России и Минкомсвязь запустили пилотный проект "Цифровой профиль". Клиенты финорганизаций - участниц эксперимента могут согласиться на предоставление банку или страховой данных из "Госуслуг". Форма заявки автоматически заполнится сведениями. По соответствующему постановлению правительства пока таким образом можно оформлять только кредитные продукты и самые популярные страховые - каско и ОСАГО.

В ближайших планах - сервис по увеличению лимита по кредитным картам: клиент сможет оставить заявку, дав согласие на использование сведений из "Госуслуг".

Клиентам не потребуется идти в офис, чтобы уведомить банк о смене документов, окончании срока действия паспорта, изменении места жительства, отметила руководитель центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса Промсвязьбанка Ольга Алексюк. Сейчас, согласно договору с банком, клиент должен уведомлять его о смене персональных данных.

Представители ВТБ, "Дом.РФ", Почта Банка и Газпромбанка сказали, что в перспективе любые банковские продукты могут предоставляться с помощью авторизации клиентов через "Госуслуги". Это может быть, например, открытие дебетовых карт или депозитов, предположил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

В Сбербанке с помощью данных из "Госуслуг" уже можно подать заявку на ипотеку, рассказали "Известиям" в кредитной организации. В ВТБ сообщили, что клиенты могут предоставить данные через государственный портал для оформления займа, получения кредитной карты и рефинансирования имеющейся ссуды. Подать заявку на потребкредиты таким образом уже можно в Совкомбанке, СКБ-Банке, "Альфе", ПСБ, МТС-Банке, Почта Банке, "Ак Барсе", РКНБ, заявили в этих финорганизациях. "Зенит" и УБРиР сообщили изданию о своем желании участвовать в проекте в будущем.

Проект освобождает граждан от сбора документов из разных ведомств для предоставления в финорганизацию, подчеркнули в ЦБ в ответ на запрос "Известий". Кроме того, сокращается время заполнения заявки, при этом исключаются ошибки.и страховые, в свою очередь, благодаря этому сервису могут получать необходимые сведения о клиенте из доверенных государственных источников (в том числе баз данных ФНС, Росреестра, МВД, ПФР) в режиме "одного окна", отметили в Банке России.