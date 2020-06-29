Просроченную продукцию будут перерабатывать в корма и удобрения

Комитет по экологии и охране окружающей среды Госдумы направил на рассмотрение в профильные ведомства законопроект о переработке просроченной продукции в корма для животных и удобрения. Сейчас она должна быть либо уничтожена, либо утилизирована.

Пищевые отходы - ценный ресурс для изготовления кормов животным и удобрений, что позволяет снизить стоимость новых продуктов. "Однако не всегда такие ресурсы могут быть эффективно использованы, их потери достигают огромных масштабов", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, пишет "Российская газета"

Ежегодные объемы пищевых отходов компаний, которые входят в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), составляют более 700 тысяч тонн в год. Аналогичный объем отходов при переработке смог бы год снабжать электроэнергией 400 тысяч граждан.

Но предприятиям торговли невыгодно отправлять на утилизацию просрочку - экспертизы требуют финансов и времени. Поэтому чаще такаяуезжает на полигоны, где разлагается и "наносит серьезный вред окружающей среде, увеличивая выбросы газа метана в атмосферу, повышая риски возникновения пожаров".

Фермеры, зоопарки и приюты для животных заинтересованы в получении просроченной продукции. А компании, занимающиеся утилизацией, готовы потратиться на экспертизу и переработку этой пищи в корма для животных. Однако действующее законодательство этого делать не позволяет.

"Вопросы эффективного управления продовольственными потерями и органическими отходами - неотъемлемая часть продовольственной безопасности страны", - утверждается в исследовании Центра развития потребительского рынка московской школы управления "Сколково".

Ежегодно в мире теряется или выбрасывается треть всех продуктов питания - около 1,3 млрд тонн в год или 7,5 трлн долларов. При этом в России, по данным Росстата, продовольственные потери составляют 0,6%, а по данным экспертов - более 40%.

Проблему пищевых потерь предлагают решать за счет тех, которые образуются в рознице - нереализованного и некондиционного товара, рассказывает начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Между тем, по ее словам, в структуре потерь не последнее место занимает нереализованная еда из общепита, выброшенная просроченная еда, а также потери в полях. По данным ФАО, до 25% потерь продовольствия в странах Европы или Северной Америки приходится на ритейл. В конечном потреблении - в домохозяйствах и гостинично-ресторанном бизнесе - половина.

В большинстве стран разработаны стратегии по борьбе с сельхозпотерями, однако в РФ такой программы нет. Нонаконец начинает заниматься проблемой пищевых потерь. 22 мая Госдума в окончательном чтении приняла закон, благодаря которому компании могут жертвовать на благотворительность до 1% выручки без налогов.