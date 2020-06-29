Минфин вернулся к идее ослабления валютного контроля для экспортеров

29 июня. FINMARKET.RU - Минфин вернулся к идее послабления валютного законодательства для российских экспортеров, следует из проекта поправок к закону о валютном контроле, опубликованного на regulation.gov.ru, пишет "Коммерсант" . Так, с 2021 года несырьевые неэнергетические экспортеры смогут не возвращать до 10% суммы контракта, с 2022 года — до 30%, в 2023 году — до 50%, в 2024 году — до 70%. Полная отмена требований для такого экспорта предусмотрена к 2025 году. При этом либерализация валютного контроля не затронет внешнеторговые контракты участников бюджетного процесса федерального уровня, федеральных бюджетных учреждений и унитарных предприятий. Послабления также не распространятся на ряд товаров, которые можно отнести как к сырью, так и к продуктам его переработки, в том числе минеральные продукты и топливо, недрагоценные металлы (сера, пески, смолы, кокс, газы, черные металлы, медь, цинк и пр.).

Требования о репатриации валютной выручки вводились для борьбы с выводом капитала. Вне требования обязательной продажи валютной выручки "применение репатриации в иностранной валюте не обеспечивает достижения макроэкономических целей снижения оттока капитала и стабильности валютного курса", пишут авторы проекта. При этом требование о репатриации ограничивает гибкость торговых отношений между резидентами и нерезидентами и снижает конкурентоспособность российских экспортеров за счет трансакционных издержек и трат кадровых и финансовых ресурсов. Ранее Минфину удалось добиться поэтапного отказа от возврата рублевой выручки для экспортеров РФ.

Инициативы Минфина по отказу от репатриации валюты до сих пор блокировал Центробанк из-за требований по исполнению антиотмывочных обязательств РФ перед ФАТФ, однако с 2018 года репатриация стала бессмысленной при автоматическом обмене информацией налоговыми органами мира.

Поэтапная отмена репатриации валютной выручки предусмотрена проектом нацплана восстановления экономики — законодательно инициатива должна быть оформлена к октябрю.