Финансирование нацпроектов может сократиться на 140 млрд руб.

29 июня. FINMARKET.RU - Нав следующие два года планируется потратить на 140 млрд рублей меньше, чем предполагалось последними поправками в федеральный бюджет на 2020-2022 годы, следует из материалов Минфина. Изменение сумм связано в том числе с переносом и перераспределением ресурсов в ближайшие годы, пишут "Известия"

Самая ощутимая поправка - снижение расходов на "Демографию" - всего на 150 млрд рублей за два года. Почти вся сумма относится к пересмотру планов по поддержке семей с детьми. 150 млрд — это более 10% стоимости нацпроекта на 2021–2022 годы (изначально расходы на него оценивались на уровне 1,2 трлн рублей).

В пресс-службе Минфина "Известиям" сообщили, что ключевой фактор, обусловивший уменьшение финансирования этого национального проекта - это уточнение прогнозируемого количества обращений граждан за материнским капиталом.

Кроме "Демографии", достаточно существенные изменения запланированы в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. По сравнению с нынешним бюджетом, на этот нацпроект закладывается увеличение трат в общей сложности на 13 млрд рублей в 2021-2022 году.

В следующем году может быть потрачено на 12 млрд больше на строительство коммуникаций между центрами экономического роста, на 8,7 млрд - на освоение Северного морского пути, на 5,5 млрд - на программу "Морские порты России". Зато с проекта "Водные пути России" планируется снять 13 млрд рублей. В 2022 году более чем на 8 млрд увеличивается финансирование реализации логистического коридора "Европа - Западный Китай", но это нивелируется снижением затрат на коммуникации между центрами экономического роста.

В пресс-службе Минтранса "Известиям" пояснили, что эти поправки расходов не обязательно означают увеличение стоимости "Комплексного плана". Они определяют максимальные объемы финансирования на 2021-2023 годы исходя из параметров федеральных проектов, входящих в состав национального.

Довольно значительные поправки коснулись также нацпроекта по поддержке малого бизнеса. На него в следующие два года будет потрачено почти на 7 млрд рублей меньше. Сокращение связано главным образом с корректировкой планов по льготному кредитованию предпринимателей. В Минфине поправку объяснили переносом на 2020 год части субсидий по поддержке малого бизнеса.

Впрочем, в пресс-службе Минфина уточнили, что все корректировки - не окончательные. Суммы расходов могут дополнительно пересмотреть, когда будут изменены макропоказатели социально-экономического развития РФ. Прежде всего, это касается трат, выраженных в иностранной валюте или подлежащих индексации, уточнили в Минфине.