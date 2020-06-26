Карантин сформировал у людей привычку к онлайн-покупкам

26 июня. FINMARKET.RU - В период пандемии число новых клиентов на рынке электронной коммерции достигло 7 млн человек, оценили в Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ). Всего в России услугами рынка интернет-продаж пользуются порядка 60 млн граждан, пишут "Известия"

По мнению президента НАДТ Александра Иванова, со снятием ограничений часть клиентов уйдут обратно в традиционную торговлю, но большинство клиентов останутся в онлайне.

Согласно оценкам директора по исследованиям Data Insight Бориса Овчинникова, ряды клиентов маркетплейсов пополнились примерно на 10 млн человек. "Эпопея" с карантином даст рынку интернет-торговли долгосрочный позитивный толчок, уверен он.

Приток новых покупателей в период пандемии в среднем по рынку в каждом интернет-магазине составил 200% год к году, считает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Он пояснил, что в абсолютных цифрах невозможно назвать количество, так как клиент, активно пользующийся услугами одного маркетплейса, в другом автоматически будет считаться новым. По итогам 2019 г. онлайн-покупки совершили 47 млн человек.

Как отметил Соколов, для многих компаний e-commerce оказался серьезным подспорьем в карантин, позволившим им удержаться на плаву, но, к сожалению, не стал спасением. По словам эксперта, традиционные офлайн-ритейлеры смогли перевести влишь 5-20% продаж от своей обычной выручки, но 80% они потеряли.

А Иванов добавил, что сложившаяся в экономике ситуация с распространением COVID-19 - провальная для всех отраслей, включая и интернет-торговлю. Нельзя сказать, что сектор однозначно оказался в плюсе, но и не в жестком минусе, как, например, ресторанный или другие бизнесы.

Со снятием ограничений отмечаются небольшие колебания в онлайн-заказах, но они незначительны, отмечают в АКИТ. По мнению экспертов, в посткоронавирусной реальности большинство покупателей останутся в сфере интернет-торговли.

С весны обороты и выручка российских маркетплейсов выросли от 300% до 700%. Рынок привлек в ряды своих клиентов, даже далеких от онлайн-покупок граждан, которые оценили его возможности и будут использовать его в дальнейшем, уверен руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

В новых условиях рынок электронной коммерции получил дополнительный импульс в развитии, сказал "Известиям" замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин. По его словам, росту объемов услуг и числа клиентов способствовала развитая конкурентная среда в области связи, технологий и логистики.

Как считает Голомолзин, рост цифровых платформ приводит к стабилизации цен, улучшению качества услуг, но не исключен и обратный эффект вместе со сдерживанием инноваций и нарушением прав частной жизни. А такое происходит при появлении крупных игроков с рыночной властью, применяющих технологии больших данных, маркетинга и другие методы не только по изучению, но и по формированию предпочтений у потребителей.