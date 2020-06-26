Страховые выплаты переведут в онлайн

26 июня. FINMARKET.RU - Экспертный совет Госдумы по страхованию рассмотрел изменения в три закона об обязательном страховании - ответственности автомобилистов, владельцев опасных объектов (ОПО) и перевозчиков (ОСГОП). Предполагается, что в виде законопроекта поправки будут оформлены для внесения в Госдуму осенью - автором станет глава экспертного совета депутат Алексей Изотов. По его словам, инициатором идеи переноса урегулирования вбыл Российский союз автостраховщиков, пишет "Коммерсант" . Участники рынка, впрочем, сообщили газете, что движение к "оцифровке" выплат происходит с подачи Центробанка.

Согласно поправкам, потерпевшие смогут обратиться в компанию с заявлением о страховом случае в электронном виде - загрузив документы на сайте страховщика или через портал госуслуг. Обмен информацией между потерпевшим и страховщиком по поводу урегулирования убытка через сайт компании позволит и "сократить злоупотребления страховщиков в части необоснованного уклонения от страховой выплаты".

Страховщики не против вывести все общение с клиентами в онлайн, но предупреждают - это может привести к росту числа случаев мошенничества.

Учитывая высокий риск мошенничества, предполагается, что если у страховщика появится подозрение в корректировке представленных клиентами фото- и видеоматериалов, он будет вправе запросить дополнительные подтверждающие документы.

Поправки предполагают поэтапное внедрение изменений. В части ОСГОП и ОПО - уже через год после принятия закона, ОСАГО - через 2 года.