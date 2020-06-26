Биометрические данные попадут под эксперимент

26 июня. FINMARKET.RU - Биометрические персональные данные могут обрабатываться без письменного согласия гражданина в случаях, установленных программой экспериментального правового режима, следует из пакета поправок Минэкономразвития, подготовленного в дополнение к законопроекту о "регуляторных песочницах". Соответствующее уточнение предлагается внести в закон "О персональных данных", пишет "Коммерсант"

Само по себена обработку биометрических персональных данных останется обязательным, но в эпоху цифровой экономики неконструктивно требовать его исключительно в письменном виде на бумаге, пояснили "Ъ" в Минэкономразвития.

В случае принятия проекта можно будет использовать технологии удаленной биометрической идентификации, например, для дистанционного заключения договоров об оказании услуг связи без посещения салона оператора, указывают там. При этом экспериментальный правовой режим налагает существенные ограничения на масштаб самого эксперимента, а к организациям, реализующим такие проекты, предъявляются повышенные требования, в том числе в части контроля и надзора, добавили в Минэкономразвития.

Сейчас, как говорит учредитель Ассоциации российских специалистов по защите данных Алексей Мунтян, письменное согласие - основное правовое основание для обработки биометрических данных в России. Применение иных правовых оснований создает потенциальную опасность злоупотреблений, так как гражданин фактически может утратить контроль за обработкой его данных, предупреждает он.

Учитывая неразрывную связь биометрических данных с личностью и невозможность их замены в случае утечки, подобного рода либерализация видится весьма рискованной для гражданина, согласен зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Савельев. Учитывая, что биометрическая идентификация уже широко распространена в банковской и IT-сфере, утечка таких данных сопряжена, в частности, с рисками получения злоумышленниками доступа к счетам и аккаунтам граждан, добавляет директор Deloitte Legal в СНГ Екатерина Портман.