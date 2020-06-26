Россияне вдвое чаще стали обращаться в трудовую инспекцию

26 июня. FINMARKET.RU - За прошедшую часть июня россияне вдвое чаще обращались в трудовую инспекцию, чем в то же время год назад. С 1 июня россияне подали в трудовую инспекцию порядка 7 тыс. обращений и вопросов, за аналогичный период прошлого года граждане обратились в ведомство 3,7 тыс. раз. Об этом "Известиям" сообщили в Роструде.

При этом по сравнению с маем количество обращений снизилось примерно на 30%, добавили там. Речь о взаимодействии в электронном формате через сервис "онлайнинспекция.рф", уточнили в ведомстве. Сейчас этот канал стал одним из основных, а до пандемии большинство обращений поступали по почте и во время личных обращений, отметили в Роструде.

Что касается круглосуточной телефонной горячей линии, в первой половине июня специалисты обработали порядка 15 тыс. звонков. В мае же было больше 55 тыс. таких обращений. Число звонков снижается со снятием ограничений и постепенным восстановлением рынка труда, пояснили в пресс-службе ведомства.

По данным сервиса "онлайнинспекция.рф", больше всего россиян волнует тема увольнений - с ней связана почти треть обращений (32%). Вопросы касаются таких нарушений, как незаконные увольнения, невыплата расчета, невыдача работодателем трудовой книжки. На втором месте - проблемы с зарплатами, насчет них обращались 30%. Речь о задержках, удержаниях из заработка, окладах ниже МРОТа. В число лидирующих тем также вошли вопросы о коронавирусе и связанных с пандемией проблемах - 10%. К этой категории в Роструде относят темы больничных листов, отпусков, отстранения от работы, простоя организаций, регистрации на бирже труда и др. Значительная доля обращений в инспекцию связана с прочими вопросами - 15%.

Как отметили в пресс-службе Роструда, в последние 3 месяца больше 90% обращений и звонков "носят консультационный характер". В Роструде также заверили, что если в обращениях специалисты видят факты нарушений со стороны работодателей, то "применяются меры инспекторского реагирования.

По словам экспертов, рост числа писем говорит об увеличении если не нарушений, то как минимум конфликтных ситуаций между работодателями и сотрудниками. А тот факт, что число вопросов россиян к трудовой инспекции не возвращается к обычному, "доковидному" уровню даже после отмены режима нерабочих дней, связан с отложенным эффектом, свойственным кризисным явлениям в экономике.