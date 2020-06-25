Международные полеты возобновляться с СНГ

Замминистра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько направил в Роспотребнадзор и в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой письмо, в котором предлагает поэтапное снятие ограничений на международные полеты, начиная со стран СНГ, пишет пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли.с другими странами Нерадько предлагает открывать в зависимости от эпидемиологической обстановки в них.

В секретариате Голиковой сказали, что оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции поручил МИДу, Росавиации и Роспотребнадзору рассмотреть вопрос возможного открытия авиасообщения. Решения о возобновлении международного авиасообщения будут приняты симметрично, с учетом договоренностей России с другими странами, исходя из эпидемиологической ситуации".

Источник "Коммерсанта" в одной из компаний полагает, что обращение Росавиации вряд ли приведет к немедленным последствиям. "В существующей схеме принятия решений в правительстве руководитель Росавиации не может принимать решение об открытии международного авиасообщения. Его принимает оперативный штаб.

Собеседники газеты в авиакомпаниях сомневаются в том, что открытие сообщения со странами СНГ кардинально повлияет на загрузку флота. Впрочем, другой источник "Коммерсанта" уверен, что любое снятие ограничений положительно скажется на отрасли.

Открыть полеты в Европу было бы гораздо логичнее - заболеваемость в европейских странах сегодня упала до нескольких десятков человек в сутки, что существенно ниже, чем в СНГ. Другой вопрос - захотят ли там принимать русских туристов",- говорит один из собеседников издания. Страны Евросоюза, открывающие границы с 1 июля, по данным The New York Times, не готовы принимать приезжающих из России, США и Бразилии.