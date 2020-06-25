Минфин увеличит финансирование социальных фондов

25 июня. FINMARKET.RU - Минфин резко увеличитсоциальных фондов в ближайшие три года, следует из предварительных планов ведомства по расходам на 2021–2023 годы. В общей сложности Минфин планирует перевести в социальные фонды за 2021–2023 годы 14 трлн рублей — 12,7 трлн в ПФР, более 430 млрд — в ФСС и 810 млрд — в ФОМС, пишут "Известия" со ссылкой на материалы ведомства. 2,9 трлн из всей суммы ведомство выделит дополнительно — сверх прогнозируемых ранее объемов.

Новые средства направят прежде всего в бюджет Пенсионного фонда. В ПФР переведут на 2,6 трлн рублей свыше плана. Половину из них выделят на обязательное пенсионное страхование (ОПС) — дополнительно 1,3 трлн рублей за следующие три года. В общей сложности из казны на ОПС переведут 3,7 трлн рублей.

Кроме этого, резко увеличатся суммы помощи на компенсацию выпадающих доходов. Минфин возместит пенсионному фонду недостачу почти 1,5 трлн рублей, из них 1,2 трлн — сверх прогнозируемых ранее объемов.

Согласно последним поправкам в закон о федеральном бюджете на 2020–-2022 годы, ведомство в следующие два года планировало возместить Пенсионному фонду 150 млрд рублей выпадающих доходов. Суммы компенсации, таким образом, вырастают в пять раз — в 2021-2022-м ведомство поддержит ПФР почти на 800 млрд.

Кроме помощи пенсионному фонду, Минфин планирует существенно увеличить поддержку ФСС. Дополнительно ведомство выдаст ему 280 млрд рублей. Почти 100% этой суммы также пойдет на компенсацию выпадающих доходов. В общей сложности из федеральной казны ФСС получит 430 млрд рублей в 2021–2023 годы.

Принципиальных изменений в суммах поддержки ФОМС не ожидается. Дополнительно фонду выделят 13 млрд рублей в следующие три года — преимущественно также на возмещение недополученных доходов.

В пресс-службе Минфина "Известиям" сообщили, что роста помощи соцфондам связан, во-первых, с понижением ставок страховых взносов для малого и среднего бизнеса с 30% до 15%: эти доходы будут компенсированы как выпадающие. Во-вторых, с экономическими последствиями распространения коронавируса: в частности, именно это приведет к снижению поступлений в ПФР в целом.