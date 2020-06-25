Вводится новый порядок обследования домов на аварийность

25 июня. FINMARKET.RU - Новый порядок оценки состояния жилых домов и признания их аварийными вступает в силу 25 июня. Это должно ускорить и удешевить процедуру обследования зданий, пишет "Российская газета" . До сих пор здания обследовали на "аварийность" по ГОСТу. Описанная там процедура сложна, трудоемка и дорогостояща, отмечают в Минстрое.

Новый порядок, который касается жилых домов высотой до 5 этажей (по данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, сейчас почти все признаваемые аварийнымине превышают 5 этажей), позволит обследовать лишь 2-3 вида основных строительных конструкций. И если в них есть явные признаки аварийности, то более тщательное изучение дома не потребуется, отмечают в фонде. "Оценка состояния домов должна проводиться по визуально наблюдаемым дефектам фундаментов, несущих стен, перекрытий и других несущих элементов здания", - поясняют в Фонде.

К признакам неработоспособного состояния несущих конструкций относятся, в первую очередь, сквозные трещины, прогибы и выгибы, отклонения от вертикали, смещение с опор, уменьшение площади элементов из-за разрушения и износа материалов и др. Для каждого "дефекта" установлены определенные параметры - ширина трещин, величина отклонения от вертикали и пр.

Должно быть обследовано не менее 10% несущих конструкций. Для признания здания аварийным достаточно, чтобы признаки аварийности были найдены в 5% и более несущих конструкций хотя бы одного типа или не менее 3% конструкций двух и более типов. "Результаты оценки носят объективный характер, они практически не зависят от квалификации и мнения эксперта, что будет легко перепроверить, поскольку заключение основано на измерении конкретных параметров отдельных дефектов, которые должны быть указаны в заключении", - отмечают в фонде.

"Стоимость обследования должна снизиться примерно в 7 раз по сравнению с действующей в настоящее время процедурой", - сообщает ФСР ЖКХ.

До 2025 года на, по прогнозам фонда, должно быть обследовано 13 млн квадратных метров жилья, ежегодно аварийными признается около 2 млн "квадратов". Внедрение нового свода правил позволит сэкономить до 300 млн рублей в год только на обследовании.