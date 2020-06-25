25 июня. FINMARKET.RU - Несмотря на почти три месяца карантина, вынудивших граждан максимально использовать безналичные, популярность наличных быстро возвращается. Объем ежедневного снятия наличных в банкоматах достиг январских показателей, но пока ниже февраля на 16%. Об этом свидетельствует исследование Московского кредитного банка (МКБ) и компании "Элекснет" (совместная сеть устройств самообслуживания насчитывает более 10 тыс. банкоматов и терминалов), пишет "Коммерсант".

В феврале по сравнению с январем объем снятия наличных вырос на 122%, в марте на фоне начала пандемии коронавируса он увеличился еще на 8% (в конце месяца уже начали действовать ограничения). В апреле, во время самых жестких ограничений передвижения граждан, сокращение составило 44% к марту. Первая положительная динамика, впрочем, появилась уже в мае - рост на 2%. В июне же объем снятия наличных увеличился уже на 36%. Похожая ситуация и на рынке самоинкассации (предприниматели сами вносят выручку в банк через терминалы и банкоматы).

Оборот по наличным в сфере самоинкассации и оплаты через терминальную сеть быстро восстанавливается. "Оплата наличными для торговли выгоднее в силу себестоимости, даже несмотря на то что ЦБ вынудил платежные системы снизить тарифы на интернет-эквайринг по некоторым областям до 1%, себестоимость обработки наличных составляет 0,2-0,5%",- отмечает управляющий директор "Элекснет" Денис Майоров. Наличные как инструмент расчетов продолжают пользоваться популярностью у населения, отметил он.

В ЦБ, который агитировал граждан в условиях пандемии не пользоваться наличными деньгами, "Коммерсант" заверили, что интерес пользователей к безналичным инструментам оплаты сохраняется. "Но мы не планировали и не планируем ограничивать оборот наличных денег и отказываться от наличных. Граждане должны иметь возможность самостоятельно выбирать",- заверили там.