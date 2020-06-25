Законопроект о гарантированном пенсионном плане все еще не доработан

25 июня. FINMARKET.RU - История с новой пенсионной реформой сильно затянулась. За это время концепция уже несколько раз меняла название. Сначала это был Индивидуальный пенсионный капитал, потом - гарантированный пенсионный капитал, теперь - гарантированный пенсионный план (ГПП). Однако со сменой названия скорость утверждения не изменилась. Похоже, реализация проекта снова откладывается, если судить по письму замминистра финансов Антона Дроздова в Российскую трехстороннюю комиссию (РТК) по регулированию социальных-трудовых отношений, пишут "Известия"

В нем Дроздов просит перенести обсуждение в РТК пакета документов по ГПП на 4-й квартал этого года. Свое обращение он мотивирует тем, что законопроект уже был опубликован, прошел межведомственное согласование и публичные обсуждения. В результате он получил значимые замечания и предложения, "рассмотрение и реализация которых требует дополнительного времени и повторного проведения процедур". На что нужно время. "В связи с этим просим перенести рассмотрение указанных проектов на заседании Российской трехсторонней комиссии на 4-й квартал 2020 года", - отмечается в письме.

В РТК газете подтвердили, что пока документ не планируется к обсуждению, ясность появится в конце года.

Действительно, опубликованные Минфином в конце октября прошлого года поправки в законодательство получили многочисленные замечания. В частности, Минтруду не хватило прописанных гарантий ответственности негосударственных пенсионных фондов за сохранность средств. Работодатели в лице Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) сочли, что ГПП, имея существенные льготы, составит нерыночную конкуренцию уже существующим корпоративным программам. Также члены РСПП отметили, что им недостаточно стимулов, чтобы софинансировать взносы сотрудников.

Участники рынка подчеркивали, что незначительная часть людей захочет добровольно участвовать в ГПП, поскольку у большинства населения для этого недостаточно доходов. Поэтому, отмечали представители НПФ, необходимо софинансирование со стороны государства.

В середине января этого года замминистра финансов Алексей Моисеев (именно он тогда курировал это направление в ведомстве) сообщил, что уже завершен сбор предложений по доработке законопроекта, они анализируются и вскоре будет опубликован обновленный текст. В марте 2020 года документ планировалось внести в правительство.

Чуть позднее первый зампред ЦБ Сергей Швецов в Госдуме заявил, что публикация новой редакции, с учетом результатов общественного обсуждения, планируется в середине февраля. А в нижнюю палату документ поступит в начале осени 2020 года. В этом случае система сможет заработать с 1 января 2022 года. Причем дедлайн переносился уже неоднократно. Сейчас и новый горизонт кажется не очень реальным.

Как рассказали "Известиям" в Минтруде, РСПП, Торгово-промышленной палате (ТПП), доработанный проект по ГПП к ним не поступал. Пройти все процедуры Минфин надеется только в конце года.