В РФ каждая третья компания - под угрозой банкротства

23 июня. FINMARKET.RU -, вызванный пандемией коронавируса, привел к беспрецедентному замедлению темпов роста мировых рынков. Сокращение объемов потребления домохозяйств и перебои в цепочках создания добавленной стоимости нанесли по бизнесу серьезный удар. Как итог под угрозой банкротств сегодня в отдельных странах и сегментах - до половины действующих компаний, следует из экспертных оценок. В России на грани - каждое третье предприятие. И даже озвученные властями меры поддержки бизнеса и моратории на банкротства не смогут отменить этот процесс ни в одной из стран, предупреждают эксперты, пишет "Независимая газета".

Как отмечают аналитики компании Coface, в частности, меры, принятые в европейских странах, лишь незначительно отсрочат крах множества предприятий. По их оценке, в Германии число банкротств на конец 2021 года вырастет на 12% по сравнению с 2019 годом, и этот показатель - низший среди стран Европы. Во Франции ожидается прирост числа банкротств на 21%, в Испании - на 22%. Наиболее существенный рост числа банкротств произойдет в Нидерландах (на 36%), Великобритании (на 37%) и Италии (на 37%).

В США прогнозируется рост числа банкротств на 43%, в Японии - на 24%. Развивающиеся рынки также несут потери от коронакризиса, замечают в Coface. По их прогнозам, в Бразилии число банкротств вырастет на 44%, в Турции - на 50%.

В России, как следует из опроса Центра стратегических разработок (ЦСР), сегодня под угрозой банкротства находится каждая третья компания в стране. И в некоторых отраслях проблемы только нарастают. Если в начале апреля под угрозой банкротств было 37% компаний, занятых в торговле и оказании услуг, то сейчас уже 40%. В логистике в апреле проблемными были 31% предприятий, а сейчас уже 33%. Растет неплатежеспособность и в строительном секторе: банкротство угрожает уже 32% компаний вместо прежних 29%. И как ни удивительно, проблемы нарастают не только в энергетике, что можно списать на конъюнктуру и иные потрясения экономики, но и в сфере здравоохранения и фармацевтики. В здравоохранении и фармацевтической отрасли сейчас под угрозой банкротств 29% компаний, тогда как еще два месяца назад проблемными считались лишь 18%. В энергоотрасли РФ, по данным ЦСР, проблемы у каждого четвертого предприятия, тогда как в апреле к таковым относили не более 13%.

Число банкротство в связи с кризисом будет только нарастать, соглашаются эксперты "НГ". "В ближайшее время стоит ожидать лавинообразного роста числа судебных споров, связанных с арендными платежами и девелопментом, следствием которых, увы, в большей части случаев будут банкротства", - полагает руководитель направления "Банкротство" фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Олег Пермяков. По его мнению, многим компаниям проще признать банкротство, чем работать с долгами.

Даже учитывая, что наше правительство объявило мораторий на банкротства компаний из наиболее пострадавших от пандемии отраслей, а также системообразующих и стратегических предприятий (с 6 апреля по 6 октября 2020 года), волны банкротств избежать не удастся, соглашается директор по стратегии компании "Финам" Ярослав Кабаков. Однако, продолжает эксперт, текущий кризис все же отличается от предыдущих.

"Во многом это связано с действиями ЦБ и правительства. Учитывая, что цены на нефть существенно снизились, бюджетное правило сгладило ослабление рубля", - замечает он, полагая, что данный кризис для бизнеса будет даже более "комфортным". "Российская действительность такова, что кризисы 2008-2014 годов и чистка банковской системы практически не оставили слабых игроков среди крупнейших предприятий и банков", - надеется Кабаков.