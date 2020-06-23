Бюджетные деньги помогут реализации нацпроектов

23 июня. FINMARKET.RU - Правительство скоро утвердит уточненные в связи с пандемией паспорта национальных проектов. Поручение подготовить предложения на этот счет давал премьер РФ Михаил Мишустин, напоминает "Российская газета"

Предполагается, что общий объем запланированных насредств как минимум не уменьшится: для поддержки экономики правительство готово к дефициту федерального бюджета в размере почти 6% ВВП (свыше 6 трлн руб.). Впервые в кризис государство увеличивает общие расходы и не сокращает инвестпланы.

На нацпроект "Демография" в 2020 году предусмотрено 738,5 млрд рублей, к середине июня освоено 246,5 млрд рублей. Минтруд совместно с отраслевыми ведомствами работает над корректировкой показателей нацпроекта "Демография". Она затронет федеральные проекты "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", "Старшее поколение", "Спорт - норма жизни".

На реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в этом году в бюджете заложено более 187 млрд рублей. Егоидет по графику: к 1 июня освоено 39,7 млрд рублей, сообщили в Минздраве.

Корректировать итоговые показатели по вводу жилых домов, предусмотренные в нацпроекте "Жилье и городская среда", пока не предполагается, сказал на заседании Совета Федерации министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. К 2024 году должно вводиться по 120 млн кв. м жилья в год. В Минстрое оценивают перспективы отрасли, готовится ряд предложений по ее поддержке. В Минстрое считают, что с учетом допподдержки выход на строительство 120 млн "квадратов" к 2024 году все же возможен.

К 10 июня из 112,5 млрд рублей, выделенных на нацпроект на этот год, кассовое исполнение составило 42,1 млрд рублей (37,3%), и освоение средств идет по графику.

Успешнее всего действует федеральный проект по переселению граждан из аварийного жилья. План нынешнего года по расселению полностью выполнен уже к началу мая, а к июню перевыполнен на 21,6% по числу переселенных граждан и на 7,43% - по расселенной площади. Целевой показатель был превышен в 29 регионах. И большинство регионов программы переселения завершат уже до конца 2023 года.

Кассовое исполнение транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в этом году достигло четверти от годового объема, несмотря на пандемию, сообщили "РГ" в Минтрансе. В прошлом году к середине июня было только около 16%. Реализация нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) также идет с опережением - на 11% к 2019 г. Сейчас кассовое исполнение составляет 17% от годового объема.

В Минтрансе проанализировали основные параметры нацпроекта и комплексного плана, предложенияуже направлены в правительство "для рассмотрения на заседаниях проектных комитетов нацпроектов".

Эксперты считают, что финансирование программ развития транспортной инфраструктуры нужно сохранить в запланированных объемах: до 2024 года по БКАД - 4,8 трлн рублей, по комплексному плану - 6,3 трлн.

Исполнение нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости" сильно задержала пандемия: был ограничен доступ экспертов федерального и региональных центров компетенций на предприятия, часть предприятий вовсе приостановила работу, новые предприятия не вступали в нацпроект. Минэкономразвития по поручению Мишустина подготовило предложения по корректировке паспорта нацпроекта, в том числе с учетом создания платформы "Цифровые технологии производительности".

Всего в нацпроекте участвуют 1,5 тыс. предприятий. По программе льготных займов под 1% "Повышение производительности труда", которые выдает Фонд развития промышленности (ФРП), одобрено лишь 5 проектов на общую сумму займов 1,3 млрд рублей.

За первые 5 месяцев года кассовое исполнение по нацпроекту составило 1,9 млрд руб., или 24,3% (это наименее ресурсоемкий нацпроект).

На середину июня освоено всего 15,6% средств, предусмотренных нацпроектом "Экология" на 2020 год, сообщили в Минприроды, отметив, что динамика меняется каждую неделю. "В силу специфики выполняемых работ основное кассовое исполнение планируется в 4-м квартале 2020 года. Коррекция мероприятий готовится и пока в планах не отражена", - рассказали в министерстве.

На 19 июня показатель исполнения федпроекта "Сохранение уникальных водных объектов" составил 37,7% - 611 млн рублей. Всего до конца 2020 года на реализацию более 70 мероприятий в 45 регионах будет выделено 1,623 млрд рублей.

План по искусственному лесовосстановлению на 2020 год в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" выполнен на 72%.

Как именно будет скорректирован нацпроект "Экология", пока неизвестно. По мнению Рашида Исмаилова, председателя Российского экологического общества, если сокращение неизбежно, то в любом случае нельзя трогать те мероприятия, которые напрямую связаны с повышением качества жизни людей. "Это относится к федпроектам "Чистый воздух", "Чистая вода", "Чистая страна". Сохранить финансирование нужно на рекультивацию свалок обязательно, на систему мониторинга качества воздуха, очистные сооружения. Без федерального бюджета здесь будет очень сложно", - подчеркивает Исмаилов.

К 2024 году в электронный вид перейдет весь документооборот бизнеса, государства и граждан, предполагает нацпроект "Цифровая экономика". Его бюджет на 2020 год равен 498,2 млн рублей. Основная часть средств выделена на подключение к интернету социально значимых объектов. В 2019 году подключено 17,8 тысячи - 26% от заключенных госконтрактов. До конца 2020 г. планируется подключить еще 32%, а в 2021 г. - оставшиеся.

"Развитие цифровой экономики нацелено на интересы и граждан, и бизнеса, и государства. Работа Минкомсвязи направлена на то, чтобы при выработке и реализации государственной политики в области цифровой экономики учитывать эти интересы, исходить из них", - прокомментировал замглавы Минкомсвязи Евгений Кисляков.

Бизнес полагает, что нацпроект слишком часто переписывают. Все предложенные изменения бизнес прорабатывает с правительством на площадке АНО "Цифровая экономика". Скорректированные в результате паспорта федпроектов будут утверждены в ближайшее время.

В рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" один из самых ожидаемых сервисов - "Одно окно" для экспортеров, которое откроется до конца года - экспортерам станут доступны услуги по таможенному декларированию, подтверждению нулевой ставки НДС, поиску партнера за рубежом, аналитические сервисы, по поддержке выставочно-ярмарочной деятельности и другие услуги.

Всего в этом году на цели нацпроекта предусмотрено 79,4 млрд рублей. Минпромторг сообщил "РГ", что сейчас освоено 12,5% выделенных средств. В министерстве отметили, что выполнение некоторых планов тормозится из-за ограничительных мер, введенных в связи с пандемией.

Минпромторг совместно с другими ведомствами готовит проект изменений в нацпроект. Его планируется утвердить на ближайшем заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.