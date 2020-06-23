Объем выплатных резервов составляет около 1% пенсионных накоплений

23 июня. FINMARKET.RU - Объем выплатных резервов, из которых сейчас выплачиваются накопительныегражданам, приблизился к 50 млрд руб., что составляет около 1% пенсионных накоплений. На начало этого года выплатной резерв и резерв срочных выплат частных пенсионных фондов составили 21,1 млрд руб. и 2,5 млрд руб. соответственно, свидетельствует исследование проекта Pensopathology, пишет "Коммерсант" . Таким образом, на них приходится более 0,8% от всех пенсионных накоплений НПФ.

Выплатной резерв государственной управляющей компании ВЭБ.РФ, которая инвестирует средства клиентов ПФР, составил 18,4 млрд руб., резерв срочных выплат - 4,7 млрд руб. (более 1,1% от пенсионных накоплений). Через выплатной резерв фонды инвестируют средства граждан, которым назначена пожизненная пенсия, а через резерв срочных выплат - тех, кому установлены срочные, например, участникам программы софинансирования пенсионных накоплений.

Согласно действующим правилам, назначение пожизненной накопительной пенсии происходит при условии, если в момент назначения она превышала бы 5% страховой пенсии по старости. Если она меньше, то гражданин получает единовременную выплату всех пенсионных накоплений. По данным ЦБ, большинство граждан получают единовременные выплаты "в связи с отсутствием поступлений новых страховых взносов".

Крупнейшими выплатными резервами обладают Ханты-Мансийский НПФ (4,1%), "Атомфонд" (3,8%), "Алмазная осень" (2,6%) и НПФ "Сургутнефтегаз" (2,5%). Эти фонды характеризуются высоким средним счетом клиентов по ОПС. Как отметил руководитель проекта Pensopathology Евгений Биезбардис, из-за высоких средних счетов эти НПФ значительно чаще назначают пожизненные пенсии, чем единовременные выплаты, поэтому доля выплатных резервов таких фондов значительно выше, чем у универсальных НПФ.

По расчетам Pensopathology, средняя разнесенная доходность НПФ по основным портфелям составила 9,5% годовых, тогда как средняя чистая доходность выплатных резервов у фондов, на которые приходится 70% их объема, была 9,2% годовых. При этом выплатные резервы фондов проиграли также по показателям схожим портфелям ВЭБа, доходность которых была на 0,7 п.п. выше. Более низкие результаты по портфелям резервов связаны с особенностями применяемых инвестстратегий, обычно предполагающих большую ликвидность и меньший аппетит к риску, говорится в исследовании.

ПФР вновь предлагает увязать назначение накопительной пенсии по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) с прожиточным минимумом пенсионера (ПМП), следует из письма ПФР, разосланного по лоббистам негосударственных пенсионных фондов. ПФР уже сейчас прорабатывает вопрос о внесении соответствующих изменений в законодательство, говорится в документе. ПФР предлагает отвязать планку от 5% страховой пенсии и привязать ее к 10% от ПМП.

В этом году прожиточный минимум пенсионера по России составляет 9,3 тыс. руб.