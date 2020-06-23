Минфин не устраивает уже третья версия прогноза экономического развития РФ до 2023 года

23 июня. FINMARKET.RU - Скорректированный Минэкономразвитиясоциально-экономического развития России до 2023 года вновь не устроил Минфин, рассказал "Известиям" источник, близкий к правительству.

По его словам, правительство предварительно утвердило прогноз министерства, однако без обсуждения, хотя такая процедура положена по регламенту. Информацию подтвердили два федеральных чиновника. Было принято решение не включать рассмотрение документа в повестку заседания, поскольку у Минфина остались категорические претензии к оценкам Минэкономразвития, несмотря на корректировки. Минфин планирует оспорить их ближе к осени: перед официальным стартом разработки бюджета.

вызвали прежде всего прогнозы номинального объема ВВП на 2021 год. В последней версии Минэкономразвития оценило этот показатель в 113,7 трлн рублей. В предыдущем варианте, который был официально анонсирован, министерство прогнозировало номинальный ВВП в 2021 г. на уровне 111,6 трлн рублей. Таким образом, разница между старой и новой оценками - менее 2%.

По словам источника, близкого к правительству, Минфин ожидает более динамичного отскока экономики после спада 2020 года. От номинального ВВП напрямую зависят поступления в бюджет, прежде всего, из ненефтегазовых источников.

"Заниженные ожидания по темпам восстановления экономики давят на доходы бюджета. Он в любом случае будет дефицитным, поэтому если прогнозировать недобор доходов, то и расходы надо ограничивать. Но снижать их по сравнению с нынешним уровнем - крайне нежелательно и экономически, и политически", - пояснил собеседник "Известий". Он также добавил, что финансировать траты за счет госзаймов в следующем году станет тяжелее, поскольку потенциал наращивания долга будет в значительной степени выбран в этом году.

Как уточнил источник, нынешний вариант прогноза давит на бюджетное правило, которое запрещает финансировать ненефтегазовый дефицит из Фонда национального благосостояния.

Но несмотря на сложности с версткой бюджета, у Минфина есть и объективные аргументы в пользу корректировки прогноза по ВВП в сторону улучшения, добавил другой источник "Известий". Во-первых, это положительная динамика цен на нефть. Минэкономразвития отразил это в своем новом прогнозе: оценки стоимости энергоресурсов на следующий год повысились по сравнению с прошлой версией на 22%, или на $7,9 за баррель - до $43,3.

Во-вторых, более позитивно подходить к прогнозу позволяет национальный план восстановления экономики, добавил он. Разница между первыми оценками Минэкономразвития, которые были сделаны до разработки этого документа, и нынешними - минимальна. Тогда как программа предполагает масштабные вливания в экономику и существенную либерализацию законодательства, пояснил источник.