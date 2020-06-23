Кредитные каникулы для граждан и ИП предлагают продлить до конца этого года

23 июня. FINMARKET.RU -Госдумы понаправила в правительство РФ пакет предложений в план восстановления экономики. Среди мер: продление кредитных каникул для граждан и ИП до конца 2020 года, введение нулевой ставки по налогу на прибыль для фитнес-индустрии, снижение размера страховых взносов для компаний ЖКХ до 15%.

в общенациональный план были сформированы по итогам обсуждений с представителями бизнес-сообществ и общественных объединений. "Ключевым фактором восстановления экономики в настоящее время считаем восстановление всех видов спроса", - говорится в предложениях.

Комиссия предлагает продлить предоставление каникул по всем потребительским кредитам на срок до конца 2020 года. Сейчас кредитные каникулы для граждан, чьи доходы снизились более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год, можно получить, если подать заявление до 30 сентября.

В рамках поддержки МСП предлагается запретить проведение административных расследований в рамках КоАП без согласования с прокуратурой. Также предлагается отменить требование о проведении специальной оценки условий труда (СОУТ), за исключением опасных производств. Предлагается распространить программу льготного кредитования под 2% на все предприятия, у которых выручка сократилась более чем на 50%. Расширить перечень банков, работающих по этой программе.

Комиссия предлагает продлить срок выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ с одного года до трех лет, а также снизить стоимость экспертизы.

В рамках поддержки туристической отрасли предлагается ввести субсидирование туров в регионы России через туроператоров. Требования для субсидируемого тура: продолжительность свыше 10 дней, размещение с классификацией не менее 3 звезд.

Отдельным пакетом мер стоят предложения в сфере транспорта. Предлагается в 2020 и 2021 годах возместить налогоплательщикам акциз на бункерное топливо, предназначенное для заправки речных водных судов, непосредственно после его приобретения. Обеспечить поддержку международных автомобильных перевозчиков, предусмотрев освобождение от уплаты по системе "Платон" в 2020 и 2021 годах транспортных средств полной массой свыше 12 тонн, которые перевозят грузы в международном сообщении. "Обеспечить поддержку международных автомобильных перевозчиков, распространив программу льготного лизинга на большегрузные транспортные средства иностранных марок, собираемые на территории РФ и приобретаемые для осуществления международных перевозок", - говорится в предложениях.

В рамках поддержки отрасли ЖКХ комиссия предлагает ввести мораторий на требования ресурсоснабжающих организаций к управляющим компаниям и ТСЖ по 100-процентной оплате за поставленный коммунальный ресурс. Распространить мораторий на возбуждение дел о банкротстве на основании заявления кредиторов на шесть месяцев на управляющие организации многоквартирных домов. "В целях недопущения фактического банкротства и остановки производственного процесса ввести запрет на 9 месяцев, то есть до конца первого квартала 2021 года, на отзыв кредитов кредитными организациями в случаях снижения доходности у организаций, предоставляющих услуги ЖКХ в многоквартирных домах", - говорится в предложениях. Также по аналогии с субъектами МСП предлагается для предприятий ЖКХ снизить ставки по страховым взносам в государственные фонды до 15%.

Комиссия выделила еще одну отрасль, которая нуждается в поддержке - предоставление спортивных услуг. Предлагается законодательно закрепить подход, при котором размер арендной платы как государственной, так и коммерческой недвижимости определяется как процент от оборота организации-арендатора в сфере спорта. Данная норма действует с момента отмены ограничений из-за коронавируса и последующие 12 месяцев.

Комиссия Госдумы предлагает также ввести нулевую ставку по налогу на прибыль организаций в отношении доходов, получаемыми организациями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности. "Аналогичные меры налогового стимулирования действуют для образовательных и медицинских организаций, учреждений культуры и искусства", - напоминают в комиссии.

Ранее глава рабочей группы Госдумы по снижению издержек бизнеса, депутат Айрат Фаррахов ("Единая Россия") озвучивал еще два предложения из пакета направленных в правительство: введение ваучеров за неиспользованные услуги в сфере фитнеса и введение социального налогового вычета по расходам на физкультуру и спорт. Во внесенных предложениях уточняется, что фитнес-центры и другие предприятия в сфере физической культуры и спорта получат возможность не возвращать деньги за абонементы. Вместо этого они смогут зачислять деньги на счет в личном кабинете или выдавать ваучеры на срок до 2 лет с возможностью их использования при покупке абонементов, билетов на следующие мероприятия, следующий период услуг. "Отрасль как раз в той стадии, когда граждане придут в фитнес-центры и поймут, что условия существенные договора поменяются. Мы очень сожалеем, что программа ваучеров по физкультуре и спорту не прошла так, как по культуре и транспорту. Мы выслушиваем от отрасли очень много претензий", - сказал ранее Файрахов. "Предлагаем к программе вернуться и по крайней мере наделить правительство полномочиями в этот период не выплачивать деньги - а отрасль полагает, что по крайней мере 30% граждан могут обратиться за тем, чтобы им в соответствии с законодательством вернули деньги, и выбрать другой клуб, где другие правила", - добавил депутат.

Общенациональный план действий по восстановлению экономики дорабатывается в ходе обсуждений с бизнес-объединениями и по итогам отраслевых совещаний.