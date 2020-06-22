Инвесторы предпочитают вкладываться в строительство, а в не модернизацию

22 июня. FINMARKET.RU - Начавшийся инвестиционный обвал усугубляет перекос, который наблюдается в экономике РФ последние годы: инвесторы предпочитают вкладываться в возведение зданий с расчетом на быструю отдачу, а не в закупку дорожающих машин и оборудования. Это следует из обзоров Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН), пишет "Независимая газета". Вечная стройка может ускорить экономический рост, но до определенного предела. Для развития нужно финансировать обновление технологий.

В структуре инвестиций в основной капитал РФ расходы на машины и оборудование замещаются вложениями в строительно-монтажные работы, сообщили в ИНП РАН, уточнив, что наиболее отчетливо эта тенденция проявилась, начиная с 2014 года.

По Росстату, в первом квартале в структуре инвестиций в основной капитал доля вложений в жилые и нежилые здания составила более 46%, доля же машин и оборудования – около 38%, при этом доля информационного, компьютерного и телекоммуникационного оборудования была около 3,5%.

Нельзя утверждать, что это однозначно плохо для экономики, ведь мультипликативный эффект строительно-монтажных работ высок, он позволяет ускорить экономический рост, следует из объяснений ИНП РАН. Но это ускорение происходит до определенного предела, потому что без технологической модернизации сам потенциал роста, как правило, невелик. Если не переломить эту ситуацию, то вряд ли мы обеспечим переход на другой уровень экономического развития.

По данным ЦМАКПа, в апреле обвал инвестиционной активности в РФ составил в месячном выражении 13,5%. «В результате предложение инвестиционных товаров составило 84,3% к уровню апреля 2019-го. Слабее всего просело предложение стройматериалов (на 9,9%), ощутимо сильнее – импорт машин и оборудования (на 14%), а наиболее значительно – их внутреннее производство: на 20,7%», – сообщили исследователи.

И, судя по оценкам экспертов, ни нацпроекты, ни принятый в условиях коронавирусного кризиса Общенациональный план антикризисных действий не помогают исправить эту ситуацию. Например, как пояснил замдиректора ИНП РАН Александр Широв, Общенациональный план действий должен не просто смягчить последствия кризиса, но и обеспечить устойчивые темпы роста. Однако с некоторыми его частями наблюдается примерно та же проблема, что и с нацпроектами, которые были сформированы из госпрограмм и не предполагали большого притока новых денег.

Как пояснил в беседе с «НГ» доцент Российского экономического университета Александр Тимофеев, инвестиционный перекос в пользу строительных работ наблюдается еще дольше, а вовсе не последние пять-шесть лет.