Реализация программы угольной отрасли пройдет в три этапа

22 июня. FINMARKET.RU - В 2035 году производство угля в России по консервативному сценарию должно достичь 485 млн тонн в год. Это предусматривает принятая правительствомразвития угольной промышленности, пишет "Российская газета". Причем в оптимистичном сценарии выработка угля в 2035 году составит 668 млн тонн. В 2019 году в стране было добыто 439 млн тонн угля.

К этому времени также должен вырасти экспорт угля - от 259 млн тонн в год по консервативному сценарию до 392 млн тонн по оптимистичному сценарию. В 2019 году экспорт составил 193,6 млн тонн.

Программу разделили на три этапа по пять лет. В первый - с 2020 до 2025 года - должно произойти техническое перевооружение отрасли и интенсификация угольного производства, что позволит увеличить объемы обогащения угля, а также снизит аварийность и травматизм на предприятиях. Кроме того, на этом этапе должно быть закончено создание инфраструктурных проектов для угольной отрасли по инвестиционной программе РЖД. К 2024 году должны быть завершены работы по модернизации БАМа и Транссиба, в результате которых их пропускная способность в восточном направлении увеличится с 124,9 млн тонн до 180 млн тонн в год.

С 2025 до 2030 года должна быть завершена реструктуризация отрасли и формирование новых центров угледобычи на месторождениях с благоприятными горно-геологическими условиями. Создание новых производственных комплексов запланировано в Кузбассе, в Ростовской области, а также на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. На этом этапе должны быть сняты основные системные ограничения по транспортировке угольных грузов на внутренний и внешний рынки, а также синхронизация развития железнодорожной и портовой инфраструктуры для обеспечения экспортных поставок.

На завершающем этапе - с 2030 по 2035 год - предполагается достичь максимальной производительности труда и окончательно ввести в строй все пилотные проекты на базе технологий глубокой переработки угля. В этот же период угольная промышленность страны должна достичь мировых стандартов в области охраны окружающей среды.