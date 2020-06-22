ОНФ предлагает банкам самим страховать потребкредиты

22 июня. FINMARKET.RU - Новый подход к страхованию рисков ипотеки, предложенный ЦБ, когда в качестве страхователя выступает сам банк, нужно распространить и на потребкредитование. В этом случае можно добиться как более прозрачных условий для заемщика, так и снижения стоимости заемных средств. С таким предложением выступили в ОНФ, пишут "Известия"

В конце апреля Центробанк опубликовал для обсуждения концепцию ипотечного страхования. Основная ее новация в том, что в качестве страхователя при выдаче залогового кредита на покупку жилья должен выступать сам банк. Обычно от заемщика требуется застраховать свою жизнь и здоровье, а также саму недвижимость от риска ущерба.

Как отмечал регулятор, новый подход приведет к большей прозрачности условий сделки для граждан из-за отсутствия расходов и комиссий по страхованию, зачастую не заложенных в полную стоимость кредита. Кроме того, банк, будучи сильной стороной в переговорах, будет самостоятельно выбирать наиболее выгодные предложения страховых компаний.

Заинтересованные участники рынка уже направили ЦБ свои комментарии и замечания. Страховщики и банкиры единодушно предположили, что реализация концепции приведет к обратным результатам, то есть к повышению стоимости страховки и самого кредита. Сейчас регулятор анализирует информацию, полученную в ходе обсуждения своей концепции с рынком, сообщили "Известиям" в пресс-службе Центробанка. В пресс-службе регулятора также сообщили, что изучат предложения ОНФ, поскольку они представляют сторону потребителя и их инициативы важны.

"В ОНФ неоднократно заявляли, что существующая в связке с ипотечным кредитованием система больше похожа на схему, чем на. У крупнейших ипотечных кредиторов есть собственные дочерние страховые компании. Отсюда возникает практика навязывания страховых продуктов, непрозрачные условия договоров и другие недобросовестные практики. По сути, в ипотечный договор "зашивается" скрытая ставка и дополнительные расходы потребителя", - отмечается в письме ОНФ на имя главы Центробанка.

Логика новой концепции, предложенная Банком России, способна решить часть этих проблем, считают "фронтовики". "Если кредитор заинтересован в страховании залога, жизни и здоровья своего клиента, а выплаты в любом случае получает банк, то вполне логично, чтобы он сам страховал эти риски и сам выяснял отношения со страховщиком. Для потребителя главное - прозрачные и понятные условия договора", - поясняется в письме.

В целом авторы документа поддерживают разработку и принятие концепции, но предлагают оставить на усмотрение кредиторов вопрос необходимости страхования предмета залога и заемщика. При этом ограничиваться только ипотекой не стоит, полагают в организации.