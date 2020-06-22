Страховщики просят реформировать туротрасль

22 июня. FINMARKET.RU - Страховое лобби призывает Белый дом принять меры по стабилизации туристической индустрии, пишет "Коммерсант". По состоянию на июнь 2020 года страховые организации являются держателями ответственности в размере 15 млрд руб., при этом собранная страховая премия в 2019 году составила менее 300 млн руб., следует из письма президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса главе правительства Михаилу Мишустину. Страховщики считают такую ситуацию "крайне опасной", поскольку из-за коронавируса отменены ранее оплаченные путешественниками туры, но туроператоры в большинстве случаев уже оплатили проживание и перелеты и денег на возврат туристам стоимости путешествия у них нет.

Для осуществления деятельности туроператору надо иметь финобеспечение на выбор — банковская гарантия либоответственности плюс собственный фонд персональной ответственности (ФПО) в размере от 7% общей цены турпродукта в сфере выездного туризма за предыдущий год. Большинство туроператоров выбрали страхование как самый дешевый вариант. В срок не позднее 45 дней до окончания договора страхования они должны представить в Ростуризм документ о наличии финансового обеспечения — если его не будет, участник рынка выпадает из единого реестра туроператоров и не сможет вести деятельность.

И страховщик обязан будет возместить затраты несостоявшихся туристов. Поскольку суммы выплат будут пропорционально делиться на всех обратившихся за ними, то, по оценкам ВСС, на руки пострадавший турист получит не более нескольких процентов от ранее оплаченного тура. Страховщики просят правительство принять экстренные меры, среди которых — временное снижение отчислений в ФПО и введение моратория на исключение из реестра туроператоров.