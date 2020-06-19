Эксперимент по маркировке питьевой воды просят приостановить

19 июня. FINMARKET.RU - Производители питьевой и минеральной воды, а также безалкогольных напитков, создавшие совет рынка, направили в Минэкономразвития и ЕЭК письма, в которых информируют о проблемах, которые могут возникнуть в связи с маркировкой их продукции, и просят приостановить эксперимент по ее проведению.

Совет рынка считает маркировку избыточной и необоснованной мерой, "которая может стать дополнительной нагрузкой на бизнес и привести к сокращению рынка воды в Российской Федерации и, как следствие, снижению налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, сокращению количества рабочих мест, невыполнению показателей целого ряда национальных проектов".

Это особенно негативно отразится на малом и среднем бизнесе, которому грозит банкротство из-за высокой финансовой нагрузки в связи с введением маркировки. Доля этого бизнеса в списочной численности индустрии составляет 85%. "При аналогичной предыдущим годам глубине кризиса общие сокращения персонала, связанные с ликвидацией производств, могут составить до 20-25%, или до 6 800 рабочих мест", - указывают авторы писем, уточняя, что одно рабочее место в производстве питьевой и минеральной воды поддерживает до 7 рабочих мест в смежных индустриях, которым тоже грозит сокращение.

Как напоминают авторы писем, с копиями которых ознакомился "Интерфакс", в ходе предыдущих кризисов (2008-2009 гг. и 2014-2015 гг.) число производителей сократилось на 431 компанию, все ушедшие с рынка предприятия относились к малому и среднему бизнесу.

По оценкам экспертов рынка, расходы российских производителей на организацию маркировки упакованных питьевых вод и прослеживаемости продукции составят порядка 40 млрд рублей (или 5-6 рублей на 1 литр продукции), сопоставимая сумма должна быть вложена и в обеспечение прослеживаемости в местах продаж.

Представители индустрии также обращают внимание на то, что, по данным на 15 июня, совету рынка и его членам не представлены методические рекомендации по проведению эксперимента, не создана методика оценки целесообразности внедрения маркировки, завершить разработку которой в соответствии с решением госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции от 18 декабря 2020 года необходимо было до 31 марта 2020 года. "Таким образом, документы, в соответствии с которыми должны приниматься решения о целесообразности внедрения маркировки и участия в эксперименте, не разработаны, база для принятия решений отсутствует", - констатируется в письме.

Представители отрасли также считают необоснованным допуск на предприятия специалистов ЦРПТ (оператор маркировки) в условиях распространения коронавируса, когда предприятия предпринимают максимум мер по защите сотрудников и обеспечению бесперебойной работы.

"Необходимо на период до конца 2020 года приостановить все текущие активности по маркировке для недопущения появления дополнительных факторов ухудшения положения как индустрии напитков, так и сектора АПК в целом", - подчеркивается в письме.

Совет рынка воды - совещательный орган, который объединяет Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН), Союз производителей бутилированных вод (СПБВ), Евразийский альянс бутилированных вод (ЕАБВ), Дальневосточную ассоциацию питьевых, минеральных вод и безалкогольных напитков (ДАПМВБ). В состав этих объединений входят отечественные производители минеральных и питьевых вод, на долю которых приходится более 80% объема выпускаемой на российском рынке продукции.

Эксперимент по маркировке питьевой воды запланирован с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года.

Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, был утвержден распоряжением правительства РФ от 28 апреля 2018 года. К таким товарам были отнесены табачная продукция, духи и туалетная, шины и покрышки, различные предметы одежды (пальто, плащи, куртки, блузки), обувные товары, постельное, столовое и кухонное белье, фотокамеры и фотовспышки.

ЦРПТ, который является оператором системы маркировки в РФ - совместное предприятие USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).