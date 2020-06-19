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19 июня 2020 года 09:30
Объем предложенных коллекторам долгов снизился за 5 месяцев на 35%
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Альберт Дзень/ТАСС
19 июня. FINMARKET.RU - По итогам первых пяти месяцев 2020 года банки выставили на продажу коллекторским агентствам 457 тыс. кейсов на 67 млрд руб. Об этом, как пишет "Коммерсант", свидетельствуют данные СРО "Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств" (НАПКА). Этот результат на 36% меньше по количеству и на 35% меньше по объему, чем за аналогичный период прошлого года. При этом коллекторы купили лишь 66% задолженности от суммы предложения против 75% за январь-май 2019 года. Дефицит предложения привел к росту цен: средняя стоимость закрытой сделки увеличилась на 70% (с 2,7% до 4,6%) при росте эффективности взыскания всего на 10% (до 2,3%). Росту цен способствовало и увеличение доли более "молодой" задолженности. Доля кредитов, которые банки выдавали заемщикам после 2016 года, увеличилась с 20% до 56%. Вместе с тем доля кредитов, выданных до 2014 года, сократилась с 49% до 24%, а доля ссуд, выдача которых осуществлялась с 2014 по 2015 год,- с 31% до 20%. Одновременно существенно выросла доля долгов, которые кредиторы продавали уже просуженными, - 78% против 35% годом ранее. Как отметил президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев, режим самоизоляции, связанный с пандемией, оказал свое влияние на рынок - в связи с постоянно меняющимися рыночными событиями некоторые продавцы отложили объявление тендеров до стабилизации ситуации. По словам Мехтиева, наибольшее снижение предложений было зафиксировано именно в "карантинные" месяцы. Однако, добавил он, "по прошествии двух месяцев самоизоляции видно, что снижение предложений хоть и есть, но не является критичным". В коллекторских агентствах рассчитывают, что уровень эффективности взыскания после возвращения покупки долгов к прежним объемам не снизится, как и возраст предлагаемых ссуд. И итоги текущего года не будут значительно хуже предыдущего, уверены взыскатели.
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Ключевые слова: Россия, коллекторы, долги
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