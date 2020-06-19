Объем предложенных коллекторам долгов снизился за 5 месяцев на 35%

19 июня. FINMARKET.RU - По итогам первых пяти месяцев 2020 года банки выставили на продажу коллекторским агентствам 457 тыс. кейсов на 67 млрд руб. Об этом, как пишет "Коммерсант" , свидетельствуют данные СРО "Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств" (НАПКА). Этот результат на 36% меньше по количеству и на 35% меньше по объему, чем за аналогичный период прошлого года. При этомкупили лишь 66% задолженности от суммы предложения против 75% за январь-май 2019 года.

Дефицит предложения привел к росту цен: средняя стоимость закрытой сделки увеличилась на 70% (с 2,7% до 4,6%) при росте эффективности взыскания всего на 10% (до 2,3%). Росту цен способствовало и увеличение доли более "молодой" задолженности. Доля кредитов, которые банки выдавали заемщикам после 2016 года, увеличилась с 20% до 56%. Вместе с тем доля кредитов, выданных до 2014 года, сократилась с 49% до 24%, а доля ссуд, выдача которых осуществлялась с 2014 по 2015 год,- с 31% до 20%.

Одновременно существенно выросла доля долгов, которые кредиторы продавали уже просуженными, - 78% против 35% годом ранее.

Как отметил президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев, режим самоизоляции, связанный с пандемией, оказал свое влияние на рынок - в связи с постоянно меняющимися рыночными событиями некоторые продавцы отложили объявление тендеров до стабилизации ситуации. По словам Мехтиева, наибольшее снижение предложений было зафиксировано именно в "карантинные" месяцы. Однако, добавил он, "по прошествии двух месяцев самоизоляции видно, что снижение предложений хоть и есть, но не является критичным".

В коллекторских агентствах рассчитывают, что уровень эффективности взыскания после возвращения покупки долгов к прежним объемам не снизится, как и возраст предлагаемых ссуд. И итоги текущего года не будут значительно хуже предыдущего, уверены взыскатели.