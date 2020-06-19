РСПП - за введение моратория на курортные сборы

19 июня. FINMARKET.RU - РСПП предлагает ввестина взимание курортного сбора, говорится в письме главы союза Александра Шохина премьер-министру Михаилу Мишустину, пишут "Известия"

Правительство просят ввести мораторий на взимание курортного сбора, действующее в Ставропольском, Алтайском и Краснодарском краях. В письме бизнес-объединения отмечается, что для восстановления экономики и дальнейшего роста предприятий туристического и гостиничного бизнеса необходимы меры господдержки, а также помощь по созданию и стимулированию спроса. В РСПП не уточнили, на какой период предлагают приостановить взимание платежа с туристов.

"Известия" обратились в администрации трех субъектов с просьбой рассказать о действии "туристического налога", размер которого в зависимости от региона составляет 10 и 50 рублей в сутки. В пресс-службе губернатора Ставропольского края рассказали, что с возобновлением работы санаторно-курортных и гостиничных комплексов в Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске эксперимент продолжается. Всего в этом году от уплаты курортного сбора поступило 55,2 млн рублей, учитывая, что с 31 марта по 1 июня организации отдыха и оздоровления не работали из-за распространения вируса, отметили там.

Отказаться от взимания курортного сбора в этом году не планируется, подчеркнули и в пресс-службе губернатора Алтайского края. Платеж по-прежнему действует в городе Белокуриха, с начала года он помог заработать 10,9 млн рублей.

В пресс-службе главы Краснодарского края не ответили на запрос. Однако на сайте местной администрации сообщается, что в середине мая в законодательное собрание Кубани внесен документ, предлагающий приостановить взимание курортного сбора до 2021 года, который введен в Анапе, Геленджике, Сочи и ряде других курортных городов. О том, какое решение принято, пока неизвестно.

Как считает профессор РАНХиГС Галина Дехтярь, в сложившихся условиях взимание курортного сбора будет возмутительным, так как в период самоизоляции доходы граждан значительно упали, а кто-то и вовсе потерял работу. По ее мнению, услуги сферы туризма и оздоровления необходимо сделать максимально привлекательными для россиян, чтобы стимулировать их к покупке путевок на российские

Между тем РСПП предлагает ввести для туристических и гостиничных организаций ряд преференций. Бизнес в этих отраслях уже включен правительством в перечень наиболее пострадавших сфер, которые освобождаются от всех налоговых (кроме НДС) и страховых выплат за 2-й квартал, получают льготные кредиты и другую помощь.

В дополнение к принятым мерам предлагается освободить предприятия туриндустрии от уплаты налогов с 1-го квартала 2020 года до 30-го дня с даты отмены установленных ограничений, предоставить им каникулы или снизить ставку по единому социальному налогу, отсрочить выплаты в соцфонды в размере 50% от страховых платежей при сохранении рабочих мест в организациях.

Затрагиваются и вопросы компенсации компаниям затрат на вынужденные отпуска сотрудников с сохранением части их зарплаты, рефинансирования с помощью госгарантий существующих займов гостиниц и иных организаций размещения, выдачи беспроцентных кредитов. В числе просьб также звучат меры о продлении моратория на проверки, отсрочке введения новых законодательных норм, принятых ранее, и пролонгации действия лицензий гостиничного бизнеса до 2021 г.