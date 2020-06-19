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19 июня 2020 года 08:45
Расходы бюджета-2020 увеличат на 2,3 трлн руб.
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Владимир Гердо/ТАСС
19 июня. FINMARKET.RU - Минфин планирует увеличить расходы бюджета на 2020 год до 22 трлн рублей, следует из материалов сайта "Электронный бюджет". Это на 2,3 трлн больше, чем предусмотрено в последней официальной версии федеральной казны (была принята в начале марта). Три близких к правительству источника "Известий" подтвердили планы министерства нарастить траты федеральной казны. Причем два из них уточнили, что повышение до 22 трлн - это минимум, а с высокой долей вероятности сумма будет увеличена еще на 1 трлн. Фактически, такой скачок расходов - это нарушение бюджетного правила, согласились собеседники "Известий". Однако они заверяют, что эта мера вынужденная, поскольку без расширения трат поддержать экономику в кризис было бы невозможно. Как только ситуация стабилизируется, целостность бюджетного правила будет восстановлена. "Это (такой рост расходов) не столько нарушение, сколько смягчение бюджетного правила. Полноценно реализовать комплекс мер по стимулированию экономики с сохранением всей конструкции - нереально. Никто не хочет выбирать - резать нацпроекты или поддерживать пострадавший бизнес", - заявил один из источников. Согласно последним поправкам в закон о бюджете, доходы ожидались на уровне 20,6 трлн рублей, из которых 13 трлн - ненефтегазовые. Таким образом, прогнозировался профицит в почти 1 трлн рублей. Однако такого показателя достичь в этом году будет невозможно. Во-первых, из-за падения цен на нефть, во-вторых, из-за отсрочек по налогам компаниям из пострадавших отраслей и общего падения спроса. Глава Минфина Антон Силуанов ранее оценивал дефицит бюджета в 2020 году в 4% ВВП, то есть, около 4 трлн рублей. ЦБ приводил более пессимистичные оценки - 5-6%. В кабмине обсуждался и более радикальный вариант отхода от бюджетного правила. В частности, рассматривалась заморозка норматива, который не позволяет тратить из ФНБ сумму свыше недополученных базовых нефтегазовых доходов. Нынешняя редакция бюджетного правила - уже четвертая с момента его появления, не считая многочисленных заморозок и корректировок, напомнила ведущий эксперт ЦМАКП Елена Пенухина. Последняя редакция вступила в силу с 2018 года, но уже подверглась корректировкам. Например, изначально, предполагалось, что объем отчислений из ФНБ будет ежегодно определяться законом о бюджете. Однако эта норма на данный момент приостановлена - до 2021 года. Как отмечают эксперты, увеличение затрат - вполне оправданный шаг в текущих условиях. Это позволит избежать глубокого падения ВВП: сокращение ограничится 5%.
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