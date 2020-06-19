Расходы бюджета-2020 увеличат на 2,3 трлн руб.

19 июня. FINMARKET.RU - Минфин планирует увеличитьбюджета на 2020 год до 22 трлн рублей, следует из материалов сайта "Электронный бюджет". Это на 2,3 трлн больше, чем предусмотрено в последней официальной версии федеральной казны (была принята в начале марта). Три близких к правительству источника "Известий" подтвердили планы министерства нарастить траты федеральной казны. Причем два из них уточнили, что повышение до 22 трлн - это минимум, а с высокой долей вероятности сумма будет увеличена еще на 1 трлн.

Фактически, такой скачок расходов - это нарушение бюджетного правила, согласились собеседники "Известий". Однако они заверяют, что эта мера вынужденная, поскольку без расширения трат поддержать экономику в кризис было бы невозможно. Как только ситуация стабилизируется, целостность бюджетного правила будет восстановлена.

"Это (такойрасходов) не столько нарушение, сколько смягчение бюджетного правила. Полноценно реализовать комплекс мер по стимулированию экономики с сохранением всей конструкции - нереально. Никто не хочет выбирать - резать нацпроекты или поддерживать пострадавший бизнес", - заявил один из источников.

Согласно последним поправкам в закон о бюджете, доходы ожидались на уровне 20,6 трлн рублей, из которых 13 трлн - ненефтегазовые. Таким образом, прогнозировался профицит в почти 1 трлн рублей. Однако такого показателя достичь в этом году будет невозможно. Во-первых, из-за падения цен на нефть, во-вторых, из-за отсрочек по налогам компаниям из пострадавших отраслей и общего падения спроса. Глава Минфина Антон Силуанов ранее оценивал дефицит бюджета в 2020 году в 4% ВВП, то есть, около 4 трлн рублей. ЦБ приводил более пессимистичные оценки - 5-6%.

В кабмине обсуждался и более радикальный вариант отхода от бюджетного правила. В частности, рассматривалась заморозка норматива, который не позволяет тратить из ФНБ сумму свыше недополученных базовых нефтегазовых доходов.

Нынешняя редакция бюджетного правила - уже четвертая с момента его появления, не считая многочисленных заморозок и корректировок, напомнила ведущий эксперт ЦМАКП Елена Пенухина. Последняя редакция вступила в силу с 2018 года, но уже подверглась корректировкам. Например, изначально, предполагалось, что объем отчислений из ФНБ будет ежегодно определяться законом о бюджете. Однако эта норма на данный момент приостановлена - до 2021 года.

Как отмечают эксперты, увеличение затрат - вполне оправданный шаг в текущих условиях. Это позволит избежать глубокого падения ВВП: сокращение ограничится 5%.