Выдача автокредитов набирает обороты

18 июня. FINMARKET.RU - В мае по сравнению с апрелем Объединенное кредитное бюро (ОКБ) зафиксировало двукратный рост выдачи автокредитов в России, при этом средняя сумма по кредиту снизилась.

По предварительным данным ОКБ, в мае было выдано около 29 тыс. автокредитов на сумму более 22 млрд руб. Это примерно в 2 раза меньше, чем в мае прошлого года (56,9 тыс. кредитов на 46,3 млрд руб.), но при этом вдвое больше, чем в апреле - в первом месяце карантина (13,8 тыс. кредитов на 11 млрд руб.), который сильно ударил по автопродажам в стране (они, по данным АЕБ, снизились на 72,4%, до 38,9 тыс. автомобилей).

Кроме того, за апрель-май произошло существенное изменение средней суммы автокредита, которая сократилась более чем на 100 тыс. рублей и составила около 770 тыс. рублей.

Снижение средней суммы автокредита за последние 2 месяца более чем на 100 тыс. руб. обусловлено несколькими факторами, отмечает гендиректор ОКБ Артур Александрович.

"Во-первых, из-за ужесточения банками кредитных политик доля кредитов с минимальным первоначальным взносом сократилась, а доля кредитов с большим первоначальным взносом - выросла. Соответственно, заемщики взяли кредиты на меньшие суммы. Во-вторых, в периоды нестабильности граждане начинают подходить к потреблению более рационально и приобретать автомобиль, что называется, "по карману" - с меньшим объемом привлеченного кредитного финансирования. Наконец, на статистику мог оказать влияние региональный фактор: самые дорогие автомобили приобретаются в Москве и Санкт-Петербурге, а именно в этих городах действовали наиболее жесткие карантинные меры, которые привели к частичной недоступности автосалонов. Соответственно, вырос вес продаж в других регионах, где средний чек и размер автокредитов ниже", - цитирует Александровича пресс-служба ОКБ.

Как ожидают в бюро, восстановление сегмента автокредитования продолжится в июне в связи с открытием после карантинной паузы автосалонов в Москве и окончательной реализацией отложенного спроса.

Восстановлению в данном сегменте, очевидно, будут способствовать запущенные меры господдержки спроса на автомобили. В частности, речь идет о выделенных на поддержку автопрома 25 млрд руб. В эту сумму вошли дополнительные объемы средств на льготные. Кроме того, программы льготного автокредитования были расширены для конечного потребителя.