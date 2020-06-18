Каждый третий товар в РФ оказывается подделкой

18 июня. FINMARKET.RU - Оборот непродовольственной контрафактной продукции в РФ по итогам прошлого года составил около 5,2 трлн руб., подсчитали в аналитическом Тиар-Центре на основе данных Роспотребнадзора и Росстата. Это сопоставимо с 4,7% ВВП страны. Наиболее подделываемые товары - детские игрушки (около 35%), одежда и обувь (29%), потребительская электроника и аксессуары, включая смартфоны, зарядки, чехлы (17,5%), батарейки (15%), бытовая химия (12,5%) и парфюмерия (10%).

В целом же почти 30% непродовольственных товаров повседневного спроса, реализуемых в России, оказываются контрафактными, пишет "Независимая газета" со ссылкой на аналитиков.

Эксперты замечают: в зоне риска - с большей вероятностью брендовые товары, а также продукция, которая относительно легко подделывается. "Например, в сегменте электроники практически не подделывают холодильники, зато рынок наушников, колонок и аккумуляторов страдает от контрафакта", - говорят в аналитическом центре.

"Наличие высокой доли незаконного оборота промышленной продукции в общем обороте промышленной продукции не только не стимулирует заинтересованности добросовестных участников рынка инвестировать финансовые средства в развитие отраслей экономики, соблюдать стандарты качества, но и наносит колоссальные потери бюджетной системе РФ в виде недополученных таможенных и налоговых платежей", - замечают в компании. По их подсчетам, только объем недополученного бюджетом НДС составляет около 533 млрд руб. в год.

Примечательно, что основными каналами распространения серой продукции в РФ оказываются оптовые рынки, торговые центры, а также онлайн-торговля. "Контрафакт распределился по этим каналам примерно одинаково: на каждый из них приходится около трети всего рынка контрафактных товаров повседневного спроса", - сообщается в исследовании центра. При этом важно понимать, продолжают аналитики, что рынки выступают также в качестве каналов оптовой реализации контрафакта: отсюда поставляется значительная часть товаров для "островков" и интернет-магазинов.

Между тем что касается онлайн-торговли, пишут исследователи, то она проходит как через "классические" интернет-магазины, так и социальные сети и маркетплейсы. Этот сегмент эксперты называют самым быстрорастущим.

Решить проблему серой продукции власти надеются с помощью дальнейшего расширения ассортимента продукции, которую в обязательном порядке будет необходимо маркировать. Так, согласно постановлению правительства, с 1 июля 2020 года производство, импорт, оптовая и розничная продажа обуви, табачной продукции и лекарств без маркировки в России станет невозможной.

По подсчетам Центра развития перспективных технологий (ЦПРТ, оператор системы маркировки), вклад маркировки в экономику РФ может составить 1,2% ВВП за счет сокращения незаконного оборота. "Более 360 млрд руб. государство получит за счет роста налоговых поступлений и еще до 160 млрд - за счет роста эффективности контрольно-надзорной деятельности", - считают в ЦПРТ. При этом эксперты сомневаются, что одной лишь маркировкой можно будет решить проблему серой продукции.