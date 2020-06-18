В России обсуждается повышение НДФЛ для богатых

18 июня. FINMARKET.RU - В правительстве обсуждают повышение ставкидо 15% для россиян с годовым доходом свыше 3 млн рублей. Рост ставки НДФЛ на 2 п.п. для россиян с ежегодным доходом от 3 млн рублей принесет в казну примерно 60 млрд, уточнил "Известиям" близкий к кабмину собеседник. По его словам, вырученные средства пойдут на борьбу с бедностью. Повышение налога затронет примерно 1% населения. Он отметил, что с чисто фискальной точки зрения, большого смысла у такого маневра нет, поскольку дополнительный налог крайне сложно администрировать.

"Человек может получать доходы из разных источников - и каждый в отдельности не будет приносить ему более 3 млн рублей ежегодно. Для работодателя отследить все финансовые потоки своего сотрудника нереально. ФНС может это сделать, но затраты на мониторинг и администрирование будут примерно такими же, как и доходы от повышения ставки", - пояснил собеседник газеты.

Тем не менее вероятность одобрения прогрессивной шкалы НДФЛ на этот раз значительно выше, чем в предыдущие годы, поскольку нынешняя ситуация - беспрецедентная, добавил другой собеседник "Известий", близкий к правительству.

В пресс-службе кабинета министров на просьбу издания подтвердить обсуждение повышения налога сообщили, что такие инициативы на проработку в профильный департамент не поступали.

С 2001 года депутаты по крайней мере 10 раз вносили законопроекты о возобновлении прогрессивной шкалы НДФЛ. Только в конце 2019 года Госдума отклонила два их варианта - от партий "Справедливая Россия" и КПРФ.

Первые предлагали сохранить действующую ставку для граждан с доходами до 24 млн рублей в год. Для россиян, получающих больше этой суммы, предусматривался налог в 18%.

Вторые инициировали более сложную схему: пониженную ставка в 5% для граждан с доходами до 100 тыс. рублей в год. При годовой "выручке" до 3 млн рублей уровень возрастал до 5 тыс. рублей плюс 13%, а до 10 млн - 382 тыс. рублей плюс 18% с суммы свыше 3 млн. Аналогичная конструкция предполагалась для граждан со сверхвысокими доходами: россияне с зарплатой от 10 млн должны были бы платить 1,6 млн рублей плюс 25% с суммы свыше 10 млн.

Оба документа были отклонены под предлогом экономической нецелесообразности и сложности администрирования.

Впрочем, у населения идея возобновления сбора налогов по дифференцированным ставкам пользуется популярностью. По данным опроса ЦСР, опубликованного в конце мая, 61% россиян выступает за прогрессивную шкалу подоходного налога и имущественных налогов.

В феврале глава Минфина Антон Силуанов в интервью РБК отметил, что правительство может вернуться к обсуждению перехода на дифференцированные ставки подоходных налогов после 2024 года.