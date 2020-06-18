ЦБ решил изменить расчет максимальной ставки по вкладам

18 июня. FINMARKET.RU - Банк России опубликовал проект указания "О порядке расчета банками максимальной доходности по привлеченным вкладам". Согласно ему, с октября планируется радикально изменить способ расчета показателя, от которого зависит не только максимальная, которую банк может предлагать клиентам по депозитам, но и отчисления кредитных организаций в фонд страхования вкладов АСВ, пишет "Коммерсант".

Сегодня в расчет принимаются толькотоп-10 банков, по которым нет дополнительных условий и в настоящее время ставка составляет 5,01% годовых. Между тем ставки по депозитам с параллельным открытием инвестиционного счета, покупкой паевого инвестиционного фонда или полиса инвестиционного или накопительного страхования жизни заметно выше и составляют 7-7,5% годовых.

В новом документе ЦБ предлагается учитывать все виды вкладов, при этом полная стоимость вклада (ПСВ) рассчитывается как максимальная доходность "с учетом иной возможной материальной выгоды по вкладу, исходя из предложенных банком и (или) третьим лицом условий привлечения". Одновременно из расчета ПСВ исключаются условия по продленному вкладу, а также скидки и кэшбэки, полученные вкладчиком, если он платил с депозита.

Помимо процентного дохода в расчет вклада планируется добавить иную материальную выгоду клиента в связи с открытием вклада.

Сейчас вклады, по которым ставка превышает на 2% и более ключевую ставку ЦБ, облагаются повышенными отчислениями в АСВ. Однако это не касается комбинированных продуктов, поясняет собеседник "Коммерсанта" из крупного банка. Новая инициатива ЦБ может привести к тому, что ставки по обычным и комбинированным вкладам уравняются. По оценке источника газеты, это может привести к падению ставок по вкладам, особенно на фоне ожидаемого снижения ключевой ставки. Таким образом, отмечает он, клиенты потеряют возможность размещать свои средства под повышенную доходность, а банки - предлагать комбинированные продукты, и значит, дополнительно на них зарабатывать.