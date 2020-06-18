Минэкономразвития улучшило макроэкономический прогноз

18 июня. FINMARKET.RU - Минэкономразвития серьезно улучшило макроэкономический прогноз на ближайшие годы, пишут "Известия" со ссылкой на источники. Согласно последней версии макропрогноза, ВВП в 2020-м упадет на 4,8% (в предыдущей версии предполагалось падение на 5%). Уже в следующем году экономика вернется к росту: в 2021-2023 года темпы составят 3,2%, 2,9% и 3,1% соответственно. До этого, согласно представленным Максимом Решетниковым данным, ожидалось увеличение ВВП на 2,8%, 3% и 3,1%.

Сильнее всего "поменялись" цены на нефть. Если раньше Минэкономразвития прогнозировал среднюю цену Urals по $31,1 за баррель в 2020 году, то сейчас котировки уточнены до $39,9. На 2021-2023 годы нефть ожидается по $43,3, $45,6 и $46,5 против $35,4, $42,2 и $45,6 в официальной версии прогноза.

Курс нацвалюты прогнозируется в 69,8 руб./$ в 2020-м, и в 70,8, 71,1 и 72,4 в следующие три года.

Сейчас Минэкономразвития уже в третий раз представляет свой документ в правительство, однако прежние разногласия до сих пор не сняты. Об этом "Известиям" сообщил близкий к правительству источник, информацию подтвердил федеральный чиновник. По словам собеседников, Минэкономразвития прогнозирует слишком низкие темпы роста экономики в следующие годы, по сравнению с теми оценками, каких ожидает часть правительства.

Корректировка прогноза макроэкономических показателей для Минэкономразвития уже стала привычной, и в условиях волатильности рынков она неизбежна, заявил аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. Изменить ожидания в лучшую сторону министерство заставило быстрое восстановление нефтяных котировок, рекордный объем денежной ликвидности в глобальной экономике и более ранний, чем предполагалось, рост потребительского спроса.

"Странам - экспортерам нефти удалось продлить еще на месяц самое масштабное в истории сокращение добычи. Кроме того, с начала года до июня баланс ФРС вырос на $3 трлн, а суммарный баланс регуляторов США, Европы и Японии - на $5 трлн. При этом регулярно обсуждаются дополнительные стимулы, и не только монетарные", - отметил эксперт.

Корректировки ожиданий связаны с неопределенностью во всем: от эпидемиологической обстановки до устойчивости ОПЕК+, отметил заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. Тем не менее наличие экономического сценария необходимо властям.