Цены на отдых в России остались на прошлогоднем уровне

17 июня. FINMARKET.RU - Россияне стали чаще отдыхать в своем и соседнем регионах, при этомостались на уровне прошлого года, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Явно увеличился объем бронирований на ближайшие даты на июль и даже август в свои регионы и соседние. Речь идет о бронировании гостевых домов, пансионатов, турбаз, маленьких частных гостиниц. Наибольшая активность вокруг городов-миллионников - Москвы, Петербурга, близлежащих областей, а также мест, где есть значимые водоемы - Волга, Ока и другие", - рассказала она в среду на пресс-конференции.

При этом цены, по словам Ломидзе, остались на уровне прошлого года. "Средняя стоимость отдыха не на черноморских курортах, а на региональных, расположенных вдоль берегов рек и озер, составляет от 1,5 до 2,5 тысяч рублей, в большинстве случаев без завтрака. Это средняя цена комфортного размещения. Есть турбазы, где стоимость от тысячи рублей на человека и даже меньше", - заметила она.

Как подчеркнула Ломидзе, в целом динамика бронирований во внутреннем туризме лучше, чем в прошлом году, - как и ожидал рынок.

Она заметила, что предложение по отдыху внутри страны сейчас превышает спрос, который выливается в реальные заказы. "Количество запросов большое, но реальный спрос ниже предложения, и цены тоже очень привлекательные. Обычно после 15 июля идет первая волна повышения цен, после 1 августа вторая. Но этот сезон нестандартный, и многие эксперты считают, что повышения цен не будет. А некоторые говорят что как только откроются все объекты размещения, цены даже снизятся чтобы заманить туристов.