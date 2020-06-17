Субсидии для перехода автомобилей на газ предлагают увеличить

17 июня. FINMARKET.RU - Минэнерго предлагает увеличить субсидии при переводе автомобилей с бензина на газомоторное топливо в качестве антикризисной меры для поддержки малого и среднего бизнеса, а также граждан, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Как сообщил "Российской газете" замминистра энергетики Антон Инюцын, предполагается изменить условия существующей программы и увеличить размер субсидии с 1/3 до 2/3. Дополнительно еще 30% расходов при переходе автотранспорта на метан готовы компенсировать в "Газпроме". "Таким образом, участвуя в обеих программах, юрлица и граждане смогут получить поддержку до 95% от расходов на установку газобаллонного оборудования (ГБО)", - сказал Инюцын.

Программа поддержки газомоторной отрасли на первом этапе охватывает 27 регионов. Сейчас размер субсидии при переводе техники нав среднем оценивается в 30 тысяч рублей. Ее размер зависит от типа автомобиля, поскольку отличается стоимость установки ГБО на разные машины.

Воспользоваться мерой поддержки в 2020 году можно будет в тех регионах, где уже есть заправочная инфраструктура и ведется ее активное развитие. Единственное ограничение для участия в программе в том, что автомобиль должен быть не старше десяти лет. Общее правило для всех участников - скидка может составить не более 2/3 от эталонной стоимости переоборудования. Для легкового автомобиля это от 54 до 84 тысяч рублей, для легкого грузового транспорта типа "Газель" - 96 тысяч рублей, для автобусов и грузовых автомобилей сумма еще выше.

По словам Инюцына, ежегодная экономия будет зависеть от расхода топлива, то есть от марки автомобиля и пробега. Замминистра уточнил, что программа начнет действовать после того, как регионы утвердят соответствующие правила и проведут отбор сервисных центров.