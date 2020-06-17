Законопроект о криптовалютах вызывает много вопросов

17 июня. FINMARKET.RU - Принятие законопроекта о цифровых активах в нынешней редакции создаст трудности с его выполнением для многих ведомств, в том числе Федеральной службы судебных приставов (ФСПП). Такое предупреждение содержится в отзыве замминистра юстиции Дениса Новака на законодательную инициативу, пишут "Известия"

В середине мая финансовый комитет Госдумы разослал в профильные ведомства и ЦБ пакет законопроектов, касающихся оборота цифровых финансовых активов (ЦФА) и электронных валют. Содержание законопроекта о ЦФА не обрадовало российское криптосообщество. Во-первых, после вступления в силу соответствующего закона практически все операции с виртуальными монетами будут запрещены. Легально их можно будет получить только по наследству, а также в рамках процедур банкротства или взыскания. Во-вторых, за незаконный оборот биткоинов и эфиров депутаты предлагают лишать свободы на срок до 7 лет.

Кроме того, возражения есть и у ведомств, которые будут администрировать новый закон, в том числе у ФСПП, подчиняющейся Минюсту.

Если сделки с виртуальными валютами будут в РФ запрещены, как того требует, продать биткоины и эфиры в счет долга неплательщика будет невозможно - их никто не сможет купить, следует из отзыва замминистра. При этом судебные приставы могут не иметь квалификации для реализации цифровой валюты за рубежом. Чтобы этого избежать, Новак предлагает определить госорган, через который обладатели цифровой валюты смогут ее продать за пределами страны.

В пакет законопроектов о цифровых активах также входят поправки в административный и уголовный кодексы, которые определяют наказание за незаконный оборот виртуальной валюты. Для физлиц штрафы достигают 500 тыс. рублей, а если они нанесли крупный ущерб, наказание предусматривает до 5 лет принудительных работ и до 7 лет лишения свободы.

Но эти поправки тоже вызывают вопросы Минюста. Из них, например, не всегда ясно, кого именно нужно наказывать за административные правонарушения, есть противоречия с отраслевым законодательством и несогласованности между требованиями документов, отмечено в отзыве Новака.

Слишком размытые и неконкретные формулировки создают простор для произвольного толкования норм контролирующими органами, отметила руководитель правового комитета Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Елена Гультяева.

- не единственное ведомство, критикующее эти законопроекты. Минкомсвязи, например, видит опасность, что под запрет могут попасть не только криптовалюты, но и программы лояльности, краудфандинг и благотворительные программы. Минэкономразвития обеспокоено, что российская экономика может понести потери, если операции с цифровыми монетами будут вытеснены за пределы страны, сообщали СМИ.

Как считает гендиректор Moscow Digital School Дмитрий Захаров, в случае принятия законопроектов в нынешней редакции Россию ждут большие потери. По его мнению, часть инвестиций и налогов, а также новаторов, занимающихся блокчейн-проектами, будет перетекать в другие страны.

По словам главы финансового комитета Госдумы Анатолия Аксакова, если содержащиеся в отзыве Минюста доводы разумны, то депутаты примут их к сведению. Накануне в Госдуме он говорил, что целесообразно развести законопроекты о ЦФА и цифровой валюте, который вызывает большие споры, и быстрее принять первый, поскольку этого просит рынок.