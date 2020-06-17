Бизнес предлагает обнулить НДС для внутренних авиаперевозок

17 июня. FINMARKET.RU - Торгово-промышленная палата (ТПП РФ) предложила ввести налоговый вычет для россиян на внутренние авиаперелеты. Это позволит поддержать авиаотрасль, которая серьезно пострадала из-за ситуации с коронавирусом, рассказал "Российской газете" президентСергей Катырин.

"Чтобы оживить спрос на авиаперелеты, мы предлагаем расширить перечень социальных вычетов по НДФЛ на авиаперелеты граждан страны в пределах территории РФ в размере фактических расходов, причем без ограничения предельного размера вычета", - пояснил Катырин. Ключевое условие поддержки - перевозчик должен быть российским.

Еще одной значимой мерой может стать введение нулевой ставкина все внутренние воздушные перевозки, включая те, что проходят через аэропорты московского авиационного узла, - с 1 июня 2020 года по 31 декабря 2029 года (по аналогии с ж/д транспортом). В числе предложений - предоставление права на отсрочку или рассрочку уплаты налогов, авансовых платежей по налогам и страхвзносов вне зависимости от величины показателей, которые утверждены в правилах для авиаперевозчиков с сертификатом эксплуатанта.

Также предлагается снизить условное значение средней оптовой цены продажи авиакеросина в России на 2019 год до 40 тыс. руб. за тонну.

Предложения о допмерах поддержки авиаотрасли вошли в пакет из 100 предложений ТПП в проект Основных направлений налоговой политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг., который направлен в Минфин