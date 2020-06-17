Законопроект о госконтроле практически полностью переписан

17 июня. FINMARKET.RU - Минэкономразвития, доработав ко второму чтениюо госконтроле, практически полностью переписало и сократило его. Законопроект задуман как один из ключевых документов реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД), пишет "Коммерсант"

Основная идея проекта осталась прежней - переход от карательного к профилактическому и риск-ориентированному подходам. А наиболее радикальное изменение коснулось понимания процесса КНД - изначально проект устанавливал, что все мероприятия (за исключением экстренных) могут проводиться только после открытия контрольно-надзорного производства, описанного в отдельной главе. Теперь эта глава исключается, регулирование в основном затрагивает именно мероприятия. Изменен и перечень профилактических мер, из него вычеркнуты выдача рекомендаций и выпуск руководств по соблюдению требований, а также профилактическое сопровождение, перечень стал закрытым: информирование, обобщение практики, меры стимулирования добросовестности, предостережения, консультирование, самообследование, профилактический визит.

Если ранее предполагалось, что законом могут быть предусмотрены случаи замены госконтроля контролем саморегулируемых организаций в отношении своих членов, то теперь для этого им необходимо заключать с госконтролерами соглашения.

Из проекта исключена возможность освобождения от контроля компаний, у которых застрахованы риски причинения вреда - теперь это лишь свидетельство их добросовестности.

За последний месяц это уже вторая версия поправок к основному закону реформы КНД. Первая столкнулась с критикой аппарата правительства 8 июня, в частности, из-за неучтенных замечаний Минюста и бизнес-объединений. В доработанном законопроекте учтены все замечания Минюста.