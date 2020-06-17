- "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" (Минэкономразвития);
- "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" (Минэкономразвития);
- "Социально-экономическое развитие Калининградской области" (Минэкономразвития);
- "Научно-технологическое развитие РФ" (Минобрнауки);
- "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (Минсельхоз);
- "Развитие оборонно-промышленного комплекса" (Минпромторг);
- "Развитие внешнеэкономической деятельности" (Минэкономразвития).
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17 июня 2020 года 08:40
Какие госпрограммы оказались наименее эффективны
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Артем Геодакян/ТАСС
17 июня. FINMARKET.RU - Минэкономразвития подготовило годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм по итогам 2019 года. Согласно документу, совокупное кассовое исполнение мероприятий оказалось неплохим: освоение средств за счет всех источников достигло 18,5 трлн рублей, или 97% от запланированного показателя. При этом объем денег федерального бюджета превысил целевую величину на 2,4% и составил 11,2 трлн рублей. Уровень софинансирования за счет регионов, напротив, оказался далеким от целевого показателя - он насчитал лишь 67% от плана в 2,1 трлн. В частности, наиболее низкий уровень привлечения региональных средств показали госпрограммы "Содействие занятости населения" (на нее субъекты не потратили ни рубля), "Охрана окружающей среды" (только 2,5% от предусмотренного объема) и "Развитие транспортной системы" (13,9%). Как напоминают "Известия", в федеральном бюджете заложены 42 госпрограммы, на которые приходится 70% всех расходов - порядка 10 трлн рублей. Крупнейшие - программа по обеспечению обороноспособности страны (1,4 трлн рублей), социальной поддержке граждан (1,4 трлн рублей), управлению государственными финансами (1,2 трлн рублей) Наименее результативными Минэкономразвития признало следующие программы:
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Ключевые слова: Россия, госпрограммы, эффективность
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