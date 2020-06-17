Какие госпрограммы оказались наименее эффективны

17 июня. FINMARKET.RU - Минэкономразвития подготовило годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм по итогам 2019 года. Согласно документу, совокупное кассовое исполнение мероприятий оказалось неплохим: освоение средств за счет всех источников достигло 18,5 трлн рублей, или 97% от запланированного показателя. При этом объем денег федерального бюджета превысил целевую величину на 2,4% и составил 11,2 трлн рублей.

Уровень софинансирования за счет регионов, напротив, оказался далеким от целевого показателя - он насчитал лишь 67% от плана в 2,1 трлн. В частности, наиболее низкий уровень привлечения региональных средств показали"Содействие занятости населения" (на нее субъекты не потратили ни рубля), "Охрана окружающей среды" (только 2,5% от предусмотренного объема) и "Развитие транспортной системы" (13,9%).

Как напоминают "Известия" , в федеральном бюджете заложены 42 госпрограммы, на которые приходится 70% всех расходов - порядка 10 трлн рублей. Крупнейшие - программа по обеспечению обороноспособности страны (1,4 трлн рублей), социальной поддержке граждан (1,4 трлн рублей), управлению государственными финансами (1,2 трлн рублей)

Наименее результативными Минэкономразвития признало следующие программы:

"Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" (Минэкономразвития);

"Развитие Северо-Кавказского федерального округа" (Минэкономразвития);

"Социально-экономическое развитие Калининградской области" (Минэкономразвития);

"Научно-технологическое развитие РФ" (Минобрнауки);

"Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (Минсельхоз);

"Развитие оборонно-промышленного комплекса" (Минпромторг);

"Развитие внешнеэкономической деятельности" (Минэкономразвития).

Уровень выполнения мероприятий по ним был ниже среднего и составил менее 80%, зафиксировало министерство. Там выразили неудовлетворенность и ответственными исполнителями. Так,их деятельности по половине госпрограмм не превышает 70%.

Как отмечают эксперты, госпрограммы как инструмент развития во многом исчерпали свой потенциал. При этом госпрограмм слишком много, поэтому выполнять их качественно и в срок не представляется возможным.

По мнению управляющего директора группы рейтингов органов власти агентства НКР Андрея Пискунова, госпрограммы могли бы стать полезным инструментом разгона экономики в условиях экономического кризиса, однако представленный правительством план по стимулированию экономики показывает, что массированного наращивания расходов по ним ожидать не стоит.

Неэффективность госпрограмм, по мнению эксперта, связана с отсутствием привязки целевых показателей к конкретным мерам их достижения. Кроме того, есть проблемы с межведомственной координацией и квалификацией кадров. Эти факторы стали причиной невыполнения госпрограмм не только в 2019, но и в 2018 году, резюмировал эксперт.