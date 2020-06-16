Падение промпроизводства в мае ускорилось до 9,6%

В мае промпроизводство в РФ, по данным Росстата, упало на 9,6% после снижения на 6,6% в апреле. Падение оказалось сильнее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 6,8%
16 июня. FINMARKET.RU - В мае 2020 года промышленное производство в РФ рухнуло на 9,6% по сравнению с маем 2019 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). Падение в мае стало максимальным с октября 2009 года (тогда показатель упал на 11,2%). В апреле снижение показателя составляло 6,6%, в марте - рост 0,3%, в феврале - повышение составило 3,3% после 1,1% в январе.
По сравнению с апрелем текущего года промпроизводство
снизилось на 5,5%.
В январе-мае показатель сократился на 2,4%
Падение объема промпроизводства оказалось сильнее прогнозов аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", которые ожидали снижение показателя в прошлом месяце на 6,8%.
Годовые прогнозы на 2020 год по большинству макропоказателей продолжали ухудшаться, так как в конце апреля аналитики не знали, как долго продлятся карантинные меры, а в мае наступила большая определенность. Согласно консенсусу, падение промпроизводства в РФ в 2020 году составит 3,8% (снижение на 3,7% по опросу месяц назад). Однако после майского падения показателя экономисты могут еще ухудшить прогноз по снижению промпроизводства в текущем году.
Минэкономразвития прогнозирует падение промпроизводства в РФ по итогам 2020 года на уровне 5,4%%, затем рост на 3,3-3,4% в год в 2021-2023 годах.
С исключением сезонного и календарного факторов, по оценке Росстата, промпроизводство в мае снизилось на 1,3% после падения на 6,9% в апреле, снижения на 0,8% в марте, роста на 0,4% в феврале и снижения на 0,5% в январе.
"Ограничения на работу предприятий и организаций в ряде отраслей и сегментов экономики, а также другие меры, введённые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, продолжили влиять на экономическую активность в стране. Тем не менее, значительная часть производств адаптировалась к изменившимся условиям и частично компенсировала падение производства в апреле 2020 года", - говорится в сообщении Росстата.
Наибольший спад показал сырьевой сектор
Наибольший спад показал сырьевой сектор. Добыча полезных ископаемых сократилась на 13,5% к маю 2019 года и на 9,9% к апрелю 2020 года. Основная причина - сокращение объемов добычи в рамках соглашения ОПЕК+.
Отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, сбором и утилизацией отходов, ликвидацией загрязнений, снизили объемы производства на 10,9% к маю 2019 года (месяцем ранее снижение к апрелю 2020 года к апрелю 2019 года было более значительным и составило 11,4%). Основная причина - приостановка деятельности ряда предприятий на время действия Указов Президента Российской Федерации о введении нерабочих дней.
Электро- и теплоэнергетика показала наименьший спад среди четырех основных видов экономической деятельности - на 4,1% к маю 2019 года. Это связано с тем, что многие предприятия сумели перестроить свои производственные процессы и сохранить, полностью или частично выпуск продукции и, соответственно, потребление электроэнергии.
Результаты деятельности обрабатывающих производств - снижение на 7,2% к маю 2019 года. Тем не менее, по сравнению с апрелем 2020 года объемы производства не снизились, что косвенно свидетельствует об адаптации предприятий к изменившимся условиям.
Ряд отраслей, работа которых не останавливалась, - производство продуктов питания, медицинского оборудования и лекарственных средств, товаров бытовой химии и медицинского назначения, спецодежды и средств гигиены, удобрений, дизельного топлива и сжиженного природного газа, пластмасс и некоторых других продуктов нефтехимии, металлургия и некоторые другие - даже нарастили объемы выпуска.
Выросло производство продуктов питания, медицинского оборудования
Рост показали отрасли, связанные производством:
- - продуктов питания - (+) 1,5% к маю 2019 года (снижение объемов к апрелю 2020 года на 5,4% связано с уменьшением заказов от предприятий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг общественного питания, а также окончанием сезона переработки запасов урожая 2019 года);
- - лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, - рост на 22,4% к маю 2019 года. Снижение объемов производства по сравнению с апрелем 2020 года на 17,7% связано с резким ростом производства лекарств и медицинских препаратов в апреле (на 20% к марту 2020 года). В целом, за 5 месяцев 2020 года производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, выросло на 14,3%;
- - медицинского оборудования, изготовление отдельных типов которого выросло в 2,7 раза по сравнению с маем 2019 года и на 26,8% по сравнению с апрелем 2020 года;
- - химической продукции различного типа.
- - металлургической продукции
- - отдельных типов электротехники.
- - бытовой техники. Например, производство стиральных машин выросло по сравнению с маем 2019 года на 4,3%, а по сравнению с апрелем 2020 года - в 3,3 раза.
- - бумаги и бумажных изделий - рост на 1,6% к маю 2019 года;
- - мебели - рост на 2,2% к маю 2019 года и на 15,3% к апрелю 2020 года.
Максимальное снижение показателей зафиксировано в таких отраслях как:
- - производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - спад на 42,2% к маю 2019 года. Тем не менее, по сравнению с апрелем 2020 года производство выросло на 18,4% в связи с увеличением производства легковых автомобилей (на 70,3% к апрелю 2020 года и ДВС - на 20,7% к апрелю 2020 года;
- - производство полупроводниковых приборов - спад на 49,9% к маю 2019 года и на 35,6% к апрелю 2020 года;
- - производство тяглового состава. В мае 2020 года изготовлено магистральных тепловозов на 52,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года и на 47,4% меньше, чем в апреле 2020 года Изготовление магистральных электровозов упало на 20,6% к маю 2019 года, превысив объемы апреля 2020 года на 17,4%;
- - производство стройматериалов.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.