Информбаза о застрахованных водителях, возможно, перейдет в распоряжение ЦБ

16 июня. FINMARKET.RU - Информационная база о застрахованных водителях, возможно, перейдет в распоряжение Банка России. И Центробанк пропишет факторы, которые не смогут использовать страховщики для изменения стоимости автогражданки, рассказал зампред Банка России Владимир Чистюхин на "Деловом завтраке" в "Российской газете" , прошедшем в онлайн-формате.

Говоря о предстоящем вступлении в силу 24 августа поправок в закон об, Чистюхин подтвердил, что взаняты подготовкой нормативного акта, который касается тарифообразования в ОСАГО. При этом он отметил, что регулирование в принципе остается прежним, а единственным важным изменением станет появление в документе факторов, которые нельзя будет использовать при определении тарифа. "А что касается расширения или сохранения тарифного коридора, то мы сегодня заняты актуарными расчетами, чтобы понять насколько экономически обоснованно расширение тарифного коридора как вверх, и что не менее важно - вниз", - сказал зампред ЦБ.

Как подчеркнул Чистюхин, тарифный коридор с одной стороны отражает убыточность на рынке ОСАГО, с другой стороны он должен обеспечивать правильное исполнение закона, чтобы индивидуализировать тариф. "И в первую очередь он должен давать максимальные возможности для тех автовладельцев, которые несут минимальные риски, они должны получать максимальную скидку. Мы думаем о снижении планки вниз, чтобы тарифный коридор обеспечил все их пожелания", - сказал Чистюхин.

Зампред ЦБ сообщил, что планируется заложить в регулирование те факторы, которые носят явно дискриминационный характер, например национальная и расовая принадлежность, отношение к вероисповеданию и религии и др. "Если на практике мы увидим, что применяются иные факторы, которые также целесообразно запретить к использованию, мы будем оперативно вносить изменение в регулирование", - заметил Чистюхин.

По его словам, необходим и совершенно новый подход к IT-инфраструктуре, к тем автоматизированным системам, которые сегодня используются. "Уровень моделирования, уровень электронных баз данных кратно возрастает. В связи с этим мы считаем, что назрел вопрос, где должны накапливаться такие данные, и на чем они должны базироваться", - добавил зампред ЦБ. Как сказал Чистюхин, сегодня существует автоматизированная система Российского союза автостраховщиков, но в современных условиях требуется ее расширение помимо моторных видов на иные виды страхования. Поэтом, по его словам, в ближайшее время будет поставлен вопрос о том, кто должен вести эту базу. В ЦБ считают, что она должна перейти какому-то государственному органу или субъекту этого органа.

"Мы рассматриваем, что это будет регулятор, то есть Центробанк, либо организация при Банке России", - заявил Чистюхин.