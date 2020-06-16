В банках обсуждают перевод зарплат через СБП

16 июня. FINMARKET.RU - Банк России совместно с представителями банковского сообщества обсуждает возможность выплат зарплат через систему быстрых платежей (СБП). ЦБ, пишет "Коммерсант" , подготовил ответы на вопросы и предложения Ассоциации банков России к новому проекту положения "О платежной системе Банка России". Из 39 предложений банкиров были приняты 9, по остальным были даны разъяснения. В частности, регулятор сообщил, что выплата заработной платы исключена из проекта положения, потому что он содержит минимальный набор сервисов, которые банк обязан предоставить. При этом в ЦБ подчеркнули, чтосмогут предоставлять этот сервис на добровольной основе.

Центробанк совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) уже разрабатывает специальный сервис, а его обсуждение ведется между АБР и ассоциацией "Финтех" (АФТ). Последняя подготовила презентацию, согласно которой крупнейшие банки, среди которых ВТБ, Альфа-банк, "Открытие", Росбанк, Совкомбанк, "Тинькофф", поддерживают идею выплатычерез, потому что это повысит конкуренцию на рынке и позволит решить проблему "зарплатного рабства".

Согласно презентации АТФ, банки предлагают различные варианты работы зарплатного сервиса СБП. Большинство выступает за то, чтобы за него в равных долях платили как банк работника, так и банк работодателя - по 3 рубля за трансакцию.

Противники идеи зарплатного сервиса СБП считают, что сейчас перестройка действующих механизмов выплаты зарплаты не имеет экономического и социального обоснования.

Как сообщили "Коммерсанту" в одном крупном банке, "зарплатное рабство" было отменено довольно давно, выплата зарплаты через СБП несет в себе значительные риски - как технологические, так и финансовые - для участников процессов". Да и сама проблема, по мнению экспертов, несколько преувеличена.